母看公車司機性侵新聞直呼好扯 女兒自白媽媽崩潰

母看公車司機性侵新聞直呼好扯，女兒一番自白讓媽媽崩潰了。(示意圖/達志影像)

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中時電子報
/綜合報導

中部地區一名媽媽前年與女兒小靜(化名)一同看電視吃晚餐，見到新聞在播公車司機性侵乘客新聞，直呼不可思議，但小靜看到新聞卻臉色發白，向媽媽哭訴自己也是被司機性侵的受害者。台中地院依乘機性交罪判狼司機有期徒刑4年，可上訴。

判決書指出，中部地區一名公車司機遭控，前年見車上只有小靜一人，心生歹念將人載往偏僻地區猥褻後再企圖性侵，途中小靜大喊不要，司機才作罷讓小靜下車。

「小靜」媽媽出庭作證，表示前年晚飯時，看到新聞在播北部有一樁司機性侵乘客新聞，她當時覺得公車上有那麼多人，怎麼可能性侵，直呼不可思議。沒想到坐在對面的女兒小靜忽然把碗放下，臉色蒼白進去房間，小靜媽媽發現女兒在哭，小靜對媽媽說「媽媽妳不要這樣子說人家」、「公車到了最後一站的時候有可能都會沒有乘客了。」

媽媽追問之下，小靜自白曾被司機侵犯，小靜媽媽才恍然大悟先前女兒在浴室大吼大叫、異常落髮、突然從文靜小孩變得憤世嫉俗原因，感到既驚訝又自責，心疼獨自讓女兒承受陰影那麼久。

遭控性侵的司機則否認狼行，辯稱一切都是小靜的片面之詞，質疑小靜媽媽在2016年12月就知曉，拖延到隔年3月才帶女兒報警，有違常理。儘管司機矢口否認，但小靜指證歷歷，而司機也沒通過測謊，法院依乘機性交罪將他判刑4年，本案可上訴。

(中時電子報)

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