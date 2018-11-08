馬偕在吉里巴斯 搶救每一個可能

2018年11月08日 11:11 時報周刊 邱玉珍

楊俊仁醫師(左)為當地兒童看診(馬偕醫院提供)

心臟內科林肇鋒醫師(中)為病人檢查(馬偕醫院提供)

害怕就醫的民眾一把抱住了護理師(馬偕醫院提供)

距離台灣8000多公里外的吉里巴斯，是台灣目前17個邦交國之一，由33個島礁組成，猶如橫躺在南太平洋上的一串珍珠，是全世界唯一橫跨南北及東西半球的國家，人口約為11萬人。

吉里巴斯被喻為「世界的盡頭」，有得天獨厚的美景，醫療設施卻和50年前的臺灣醫療差不多，沒有超音波、內視鏡、更沒有CT 等先進的醫療設備，雖有少數的吉國醫師，但內外婦兒科為主，欠缺專科醫療。

馬偕醫院自2006年起開啟在吉國的醫療援助工作，同時也與最大的中央醫院(Tungaru Central Hospital)締結為姐妹院；為有助於長期深耕吉國醫療，更於2014年7月11日成立「台灣醫衛中心」，派遣醫師及具護理師背景的專案計畫經理常駐當地，進行各項醫療援助計畫與公共衛生教育推廣等工作。

中央醫院是吉國醫療的最後一道防線，為了彌補醫療缺口，馬偕醫院每次安排醫療團時，總會多方考量，希望能將其他專科醫療遞補到位，以幫助吉國人民解決疾病之苦。

今年馬偕醫療團再度前往吉巴斯義診，心臟內科林肇鋒醫師隨身相伴的攜帶型心臟超音波，一路上歷經海關重重檢查，被形容是「用生命在保護」，在中央醫院四天半的門診時間內，共為400 位民眾進行檢查，忙到連中午都無暇休息，但也「揪」出不少心臟疾患。

林肇鋒說，許多人一透過超音波檢查即看出病況的嚴重性，有些是在當地已診斷過的心臟病友，由於用藥遵從度不佳，且缺乏穩定的追蹤回診，身體的不適就這樣拖著。一位40多歲的男性因錯失緊急治療的機會，現已呈現心衰竭現象，不僅讓後續治療雪上加霜，想到家中支柱飽受病痛，更令人感到心疼與惋惜。

此行團長、兒童胃腸科資深主治醫師楊俊仁，過去曾參與不少海內外行動醫療，但這一次，給他的震撼不算小。一位六個月大的孩子被身材纖瘦的母親抱在懷裡，走進門診時以吉里巴斯語告訴護理師小孩不太會哭，楊俊仁立即對孩子進行身體檢查，綜合孩子的頸部無力，抽血檢查等報告發現是個腦性麻痺的孩子，無奈的家長只能再抱著孩子回家。

四個月大的女童寶拉在楊俊仁醫師與林肇鋒醫師共同檢查後確診為心室中隔缺損，孩子已經虛弱無力，於是建議門診後直接辦理住院，楊醫師心裡懸念著這個孩子，隔日門診前還特別繞到病房探視，結果遍尋不著，一問之下才知道，原來孩子已經出院回家了。

在吉國，醫療的延續是個大洞，沒有人能探得出來洞有多深，只知道病人不是要學著忍，就是要甘願等；有些人，一等，幾十年就過去了，古尬就是這樣。58歲的男性古尬，一身黝黑，頭髮微捲，雙眼咕溜溜的，面帶微笑的走進耳鼻喉科許瑞賢醫師的門診，不待許醫師先發問，順勢的頭一抬並指了指自己的鼻子。

原來古尬的鼻腔內有巨大的鼻息肉，且從右側鼻腔已擴及至左側，會造成這樣的情況已行之有年，不敢相信笑容可掬的古尬有多久沒有用鼻子呼吸了，甚至巨大的鼻息肉還影響了他的嗅覺與味覺。

醫師幫古尬安排手術，為避免術後出血，古尬留院觀察一晚，隔天一早醫師查房時，古尬早已在病房內散步，並且再度用初見面的微笑回應了一切，只不過，這一次，古尬是用鼻子呼吸的。

楊俊仁無奈地表示，現今疾病的診斷在吉國不是件容易的事，更可怕的是，在診斷之後的治療，又是一道未解的難題，這些都有待未來一一努力克服。

(時報周刊)