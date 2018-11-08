自殺求救私訊不斷 男星怒了重話砲轟「自己真的有問題」

2018年11月08日 10:24 中時電子報 吳品瑤

有「台灣西城秀樹」美稱的男星曹西平，縱橫演藝圈超過30載，而近年他也跟上年輕人的腳步，積極經營社群網站，不僅經常在臉書分享生活點滴，也針砭社會大小事，態度親切、觀點直率真誠，頗受好評，然向來相當溫暖的他，今竟忍不住發怒抱怨，透露最近一開臉書就誘人告訴他說自己「不想活了」，讓他納悶直呼：「竟然都不想活了還有時間寫什麼臉書給我？」。

曹西平近來某收求救信，但他卻不想救人反倒撂狠話？他表示過去收到這樣的訊息多會善良心軟勸一下，但後來時間久了、看多了這樣的求救信發現「這些人自己真的都有些問題…為什麼要跟不認識的人說你要自殺，心態好奇怪說了人家也聽不懂你在講什麼」，也質疑為何不去跟相關單位或精神科求助，反倒到處去跟人家說想自殺，讓曹西平忍不住嗆聲：「結果到了最後有自殺嗎(並沒有)，騷擾人家傳遞負能量這是要幹什麼」。

曹西平對這些人感到無言，覺得「有時間寫這些有的沒的為什麼不要好好的活，對自己對家人對朋友對父母你真的對得起嗎？」，他表示瞧不起這樣的人，「一點點責任感都沒有，動不動就搞要自殺這是怎樣」，決定以後都不回應這種無聊的問題，一率封鎖，還舉證有人跟他說若不借他錢他會去自殺，「到現在都還沒有自殺還活著好好的，這種人到底是什麼心態？」，奉勸眾人自殺不是唯一的路，應當珍惜生命。

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(中時電子報)