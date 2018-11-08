高雄》稱韓國瑜沒人理挨批 朱家煌發文：遭赤藍喪屍無情攻擊

2018年11月08日 10:38 中時電子報 邱文秀

朱家煌並曾發文稱讚詩人吳晟，吳家有這樣的父母，我相信實際的身教比背熟弟子規對子女的影響更大。吳音寧的背景可以確定，「她絕對會依照家訓與良心在作她的工作」。(截圖自FB)

朱家煌長期在臉書發歷史文，大讚日本皇民統治。(截圖自FB)

醫師朱家煌在臉書寫醫師節大會喊「韓國瑜凍蒜」靜悄悄，沒人理。網友跑去留言洗版，並貼影片罵移花接木。留言一度破9千多，被刪到不到7千。朱家煌昨再度發文稱「近日遭受赤藍喪屍無情的巨量攻擊」，一股強大的力量正在集結並準備投入戰鬥。有朝一日，這種力量定會將赤藍喪屍碾為齏粉。網友又灌留言「想得美!」

民進黨高市長候選人陳其邁不斷批評國民黨韓國瑜製造「假倒戈」議題，為了不被「假倒戈」做文章，韓國瑜臨時取消出席醫師節慶祝大會。當天台上主持人大喊「陳其邁凍蒜」，台下沒人回應並有男子嗆「想得美」。醫師朱家煌卻在臉書寫當天喊「韓國瑜凍蒜」靜悄悄，超尷尬。網友跑去留言洗版，並貼 「想得美」影片罵這樣都能移花接木。

朱家煌貼文手機版FB看一度留言破9千，電腦版只剩6900左右。他昨再度發文並配上法國大革命的圖稱「這是來自TAKAO自由碉堡的廣播。我們近日遭受赤藍喪屍無情的巨量攻擊，一開始勢單力薄，雖然有同志加入戰鬥，卻無法一一反擊這些毫無人性的無差別屠殺。」

文末並呼喊「我們的城市，正在被邪惡帝國的赤藍喪屍無情的攻擊而危在生死存亡。全體市民同胞們，為自由仁義而戰！台灣人民萬歲！高雄市民萬歲！」讓人不自禁聯想起「希特勒萬歲」的口號。

朱家煌長期在臉書發歷史文，大讚日本皇民統治棒，他1月20日的發文稱「很多台灣人就是相信黨國的宣傳，以為日本時代就是一個武力鎮壓，到處大屠殺，榨取資源，欺壓台灣人，窮兵黷武跟台灣人吃蕃薯簽的時代，但是從實際使用過的蟲膠唱片內容來說，台灣人那時候的社會開放程度跟生活水平並非如此。」

並說「有一首歌是以一個「黑貓」(時髦文明女)的眼光在看繁華熱鬧五光十色的台北城。裡面有公園裡親親我我的男女，第一酒樓蓬萊閣裡面笙歌戲曲不斷，麻將間跳舞俱樂部裡面熱鬧滾滾的景象還有淡水河旁讓人用照片挑的遊女。最後一段讓人驚奇，是一群年輕女生到處打電話扣咖聚會，抽菸划拳到深夜凌晨。如果不是一個治安良好風氣開放經濟繁榮的穩定社會，哪有女生可以這樣玩樂到半夜還可以安全回家的？」

朱家煌並曾發文稱讚詩人吳晟，吳家有這樣的父母，我相信實際的身教比背熟弟子規對子女的影響更大。吳音寧的背景可以確定，「她絕對會依照家訓與良心在作她的工作」，被政客跟媒體修理只是因為她沒有照政界的暗黑法則，讓大家照慣例搬公帑雨露均霑，擋了大家的財路。年底要選舉，不從公庫裡面搬錢怎麼綁樁？想必當年白目的政治素人也學會吃小白兔了。」

(中時電子報)