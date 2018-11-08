大貴賓變候選人 背後有洋蔥

2018年11月7日台中市：大貴賓狗啾鳴成了台中市東南區候選人林學冠(左)競選總部另類的助選員。（馮惠宜攝）

友善列印
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九合一選戰倒數計時，台中市11選區（東南區）出現敲口愛的候選人大貴賓犬「啾鳴」披著無黨籍市議員林學冠的競選背心，還會逢人就拱手拜票，可逗樂許多民眾；其實它是林學冠支持者的狗兒子，因對候選人落實寵物友善城市的政見有感，連狗狗都出來力挺。

啾鳴是隻相當具有靈性的大貴賓狗，雖然只有兩歲，只要聽到主人一聲令下，馬上拱手拜票，不但民眾搶著握手，林學冠也搶著要跟分身一起合照，直呼太可愛了，簡直是最佳助選員。

林學冠出身政治世家，其媽媽林張久美任地方三屆議員，林學冠少年時媽媽曾收養流浪狗：黑皮，媽媽忙於服務鄉里，黑皮就成為他最好的朋友，那段年少時光狗狗的陪伴讓他立志如有機會參政，除了服務地方的民眾，也要關懷寵物，此次參選特別提出動物政見，盼能讓台中成為寵物友善城市。

林學冠期許未來進入地方議會可以推動「台中市寵物飼養自治條例」，制定各種跟飼養寵物之相關規定，重罰惡意棄養寵物的飼主，提高對棄養者及施虐者的罰款之外，對於檢舉棄養及虐待者，核發獎金，並將罰金使用於動保議題相關費用之上。

他也希望台中市要提供更多寵物的活動空間，包括舉辦寵物健康檢查與防疫，東區寵物公園改建藍圖，倡導飼主推行寵物不棄養、要絕育、要登記、多認養，以達零撲殺的動保政策落實台中成為寵物友善城市。

(中時 )

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