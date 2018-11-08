日月潭文武廟月老寒拾殿、欞星門　幸福打卡新亮點

2018年11月08日 10:54 中時 沈揮勝

壯觀、宏偉，日月潭文武廟欞星門與華表，近年已成遊客參訪、照相、打卡的新亮點。（沈揮勝攝）

日月潭文武廟為潭區首要廟宇，每年928都遵循古禮，隆重舉辦祭孔大典。（沈揮勝攝）

日月潭文武廟建築形制完整，壯觀宏偉。（沈揮勝攝）

月老寒拾殿兩岸聯合婚禮，洋溢幸福。（沈揮勝攝）

日月潭文武廟功德碑刻名。（沈揮勝攝）

「宏偉、溫馨、幸福！」日月潭文武廟4年前在後山護坡林園打造華表與欞星門宗教意象，因位置坐落潭區北岸最高點、視野遼闊，每年吸引百萬遊客參訪；而去年新闢之「月老寒拾殿」，也讓年輕人趨之若鶩，成了祈福、打卡新亮點！

日月潭文武廟董事長張德林表示，該廟去年透過南投縣長林明溱牽線，赴大陸杭州迎請千年老玉皇宮月老星君延靈日月潭，闢「月老寒拾殿」，賜福有情人。

今年9月28日，日月潭文武廟與杭州藝文界合辦兩岸聯合婚禮，雙方各10對新人請月下老人證婚，圓滿幸福。「月老寒拾殿」落成揭幕1年多來，每天都會有不少情侶向月老星君祈求白頭偕老；也有單身求姻緣，或是長輩為子女祈福。

而華表與欞星門柱高18公尺、面寬近百米，是全台最壯觀的原石龍蟠雕刻；門旁功德碑林與後山步道相連結，適合遊客休憩閒逛、放鬆身心，也可以銜接松柏崙步道，接大竹湖健走、賞覽大自然；2014年建竣後，已成攝影愛好者最佳取景點。

華表與欞星門前方，九龍許願池、九龍搶珠宣道弘化石堵氣勢壯闊；其創建肇因921地震受助感恩，廟方保留吉祥欄柱供認養；另接受小額捐獻，添油香2000元以上，功德碑上刻名，捐款財務提供網路查詢，很受國內香客及東南亞、日本遊客歡迎。

(中時 )