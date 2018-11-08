高雄》韓國瑜克服三大危機可勝選？李正皓揭19日成關鍵

2018年11月08日 10:52 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

選戰進入倒數！據最新調查顯示，韓國瑜支持度為48%，陳其邁支持度為38%，兩人差距拉開到10%。國民黨青年次團草協聯盟發起人李正皓指出，目前看來韓國瑜至少有三大危機，「克服的關鍵時間點就在19日的韓、陳辯論會」。

李正皓在臉書指出，危機一是民進黨已正式將「高雄又老又窮」列為本次高雄市市長核心議題。他說「高雄是否又老又窮？」一開始並非主要攻防議題，韓陣營拋出此論述的初期，心中也有點怕怕的，因此很長一段時間韓國瑜對於此論述一直處於想講又不敢講的狀態 ; 而陳其邁陣營更沒把這論述當一回事。但沒想到高雄又老又窮精準的擊中北漂青年心中最柔軟的那份感觸，進而在網路上逐漸發酵成此次高雄選戰的核心議題。

李說陳陣營在措手不及情況下被迫在韓國瑜設定的戰場應戰，也直接導致陳其邁從此失去了這場選戰的先手。經過一段時間的調整，很明顯的感覺到民進黨已經調整好心態，正式將「高雄又老又窮」列為本次高雄市市長核心議題。「韓國瑜選戰的核心議題遭民進黨傾全黨之力圍攻是韓國瑜的第一個危機」。

第二個危機為民進黨已重新組建空軍，韓國瑜將逐漸喪失空優。李正皓說原先民進黨的戰略很簡單，高雄基本盤本綠大於藍，再加上民進黨20年的經營，民進黨的候選人要勝選無需空軍，只要好好的將陸軍組織盤整完畢。也因為如此，逼著韓國瑜另闢蹊徑往媒體、空軍發展，成為媒體聲量不遜於柯文哲的另一號人物，並完美實現「空軍帶動陸軍」的政治理論。然而，近一個月陳其邁頻北上接受各家媒體專訪，這目的就是盡可能逐漸縮小與韓國瑜空軍的差距。「韓國瑜與陳其邁的空軍實力逐漸拉近，是韓國於面臨的第二個危機」。

「長期疲勞累積，偶發性失言被解讀成對高雄不熟悉」成為韓國瑜第三個危機。李正皓說近期韓國瑜一些因疲勞而產生的偶發性失言，被民進黨陣營抓到把柄渲染為「對高雄不熟悉」，這樣的攻擊確實對韓國瑜有傷，而且是大傷，因為對於重感情的南部朋友來說，要接受外地人當市長都有困難，更何況是一個對高雄不熟悉的市長。

李正皓認為，這三大危機並非沒有克服的方式，而19號的韓、陳市長辯論就是克服這三大危機最好時機。他說在辯論中，韓國瑜應正式提出一份具有高度，能改善高雄經濟的市政藍圖，正面面對民進黨對「高雄又老又窮」、「韓國瑜不了解高雄」等議題的質疑。距離高雄綠地變藍天只剩最後一哩路，「而這哩路沒有人能陪韓國瑜走完，一切的困難都需要韓國瑜自己來克服」。

(中時電子報)