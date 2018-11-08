台南新光三越西門店周年慶開跑 跨越選舉日交通將遇黑暗期

2018年11月08日 10:48 中時 程炳璋

台南市壓軸登場的新光三越西門店周年慶展開。（程炳璋攝）

新光三越西門店一早門口就有排隊人潮。（程炳璋攝）

連鎖龍頭百貨周年慶開打，民眾開門前就在門口排隊。（程炳璋攝）

許多化妝品櫃位商品仍是百貨周年慶最夯種類。（程炳璋攝）

新光三越西門店周年慶開跑 跨越選舉日交通將遇黑暗期(程炳璋攝)

台南市周慶百貨大戰壓軸登場的新光三越西門店周年慶，檔期8日上午開始，一早就湧進大量遊客等候進場，正值選舉期間，業者宣傳車隊造勢，周邊交通頓成大考驗，業者與警方已合作，在活動首4日與假日將加派義交指揮交通。

新光三越西門店8日開幕，門口就有大批排隊人潮等著搶周年慶優惠商品，業者全年營業額一向在南台灣百貨業名列前茅，今年周年慶檔期預估目標40億，比去年營業目標微幅成長，光在1日至4日的預購會就囊括了9億多，出現不少信用卡的百萬刷手，百貨業績搶搶滾，絲毫看不見台灣不景氣的情況。

業者稱去年在25天的周年慶期間，統計湧入200萬人次的顧客，去年周年慶前7天就湧入7萬車潮，今年預料人、車數只增不減，且周年慶檔期適逢選舉期間，周邊道路難免有宣傳車穿梭，假日遇上車潮，交通雍塞問題更難解，違停問題也隨之而來。

業者表示，去年在小西門廣場打造的耶誕村藝術裝置，共吸引百萬人次顧客，今年仍有類似的耶誕藝術裝置擺設，預料仍會吸引大量人潮。

警方表示，依照往年經驗，新光三越周年慶期間，周邊道路都會出現車潮，假日更加明顯，周邊的巷弄會出現違停車輛，去年業者有自行擴大道路範圍進行交通疏導管制，效果不錯。

今年遇上選舉年，造勢宣傳車多，交通問題更成嚴峻考驗，業者已加派義交人力，在重要路口指揮交通，並告知周邊各停車場資訊。

(中時 )