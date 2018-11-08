「8杯水減肥法」這些時段喝最好！3種人要小心

「8杯水減肥法」這些時段喝最好，3種人要小心。(圖/達志影像)

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中時電子報
/ 綜合報導

許多易胖體質的人覺得自己「連喝水都會胖」，但事實上多喝水竟然可以減肥！德國科學家推出「8杯水減肥法」，每天固定8個時段，喝下250c.c.的水，一天約2000c.c.，可以有效減肥。有人靠著這方法在1個月狂甩5公斤，不過也並非每個人都適用，有3種人比較不建議。

根據香港媒體《Nmplus》報導，8杯水減肥法在下列時段喝最好：

第1杯：早上起床

許多專家都建議，早上起床第一件事就是喝一杯水，不但補充身體一整晚消耗的水分，還可以有效幫助排便。

第2杯：早上9點

根據中醫的生理時鐘，早上9點是腸胃的排毒時間，喝杯水可加速清理體內毒素。

第3杯：中午11點半

中午吃飯前喝杯水不但能增加飽足感、減少進食，加上中午是心臟排毒時間，因此喝水可以促進排毒。

第4杯：下午1點

飯後休息半小時再喝1杯水可幫助消化。

第5杯：下午3點半

下午茶時間喝水，不但能戒掉零食甜點，還有助瘦身。

第6杯：下午5點半

下班前喝一杯水，可以降低飢餓感，還能舒緩一整天的疲勞。

第7杯：晚上7點

這是身體新陳代謝最頻繁的時間，喝水能有效促進血液循環和排毒，此時喝水據說和運動有同樣效果。

第8杯：晚上9點

睡前2小時喝杯水，可以避免睡覺時血液變得濃稠，並補充睡眠時身體流失的水分。

由於水喝得不夠，身體無法有效代謝，所以瘦不下來，不過也有營養師表示，有胃潰瘍、消化不良的人，比較不建議飯前喝水，以免稀釋胃液影響消化；半夜容易頻尿的人，睡前2小時也不要再喝水，否則容易影響睡眠品質，另外建議容易水腫的人，8杯水最好在白天喝完。

(中時電子報)

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