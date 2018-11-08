台北》韓流衝擊北市選情？段宜康：對市長有害對議員有利

民進黨立委段宜康（左）、台北市議員簡舒培（中）及新北市議員候選人戴瑋姍上電台談選情。（蔻蔻早餐提供）

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高雄市長選戰激烈，近來「韓流」席捲全台，又因小野拍影片挺陳其邁引發議論，牽動北高兩市選情。綠委段宜康評估，台北市長候選人姚文智氣勢一直拉不起來，受到韓國瑜效應衝擊，選情確實「雪上加霜」，反觀這波韓流對民進黨議員選戰是有利的，因綠營支持者緊張，選票會逐漸回流到綠議員身上。

段宜康今接受電台訪問直言，姚文智在北市還在苦戰中，氣勢一直拉不起來，現在最大的問題是，民進黨支持者舉棋不定，一方面想支持姚文智，又怕分散選票反而讓丁守中當選，被迫要做出選擇，加上韓國瑜近期快速崛起，帶動藍營外溢效應，對姚更是選上加霜。

不過，段宜康認為，在這股韓流下，對北市議員選情卻相對有利，民進黨支持者看韓國瑜從南掃到北，會產生緊張心理，選票會回流到民進黨議員身上。所以他強調，北市有配票的選區，應該照配票策略走，民進黨一定要靠配票平均才能勝選，選民要有認知，把各候選人選票拉平，一起當選比較重要。

不過，近來包括姚文智狂轟韓國瑜，又稱北市造勢大咖沒來不要緊，高市選情較重要，加上小野挺陳其邁，被視為綠白合作，一連串動作讓外界質疑姚文智早已被「棄保」。對此，民進黨議員簡舒培強調，姚文智絕對沒有被放棄，他若被拋棄，北市27個議員候選人怎麼辦，他還是大家的母雞。

但簡舒培也說，民進黨北市選戰熱度確實沒有炒起來，韓國瑜當初到高雄去被當作笑話一樁，但他也真的把選戰當笑話打，搭配議題操作，有些議題真的被媒體炒起來，到現在藍營北市議員都搶著跟韓國瑜掛看板、找他錄音拜票，但民進黨北市長選戰不熱，議員只能鴨子划水，「我們划得很累啊！」

她坦言，今年選舉狀況特別不好，北市議員雖採聯合配票的方式，但若綠營支持者沒有回歸，平均配給候選人也沒用，所以要趕快把支持者找回來。

(中時 )

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