數理及資訊學科競賽 竹林中學12人參賽10人得獎

2018年11月08日 10:57 中時 葉書宏

107學年度高中數理及資訊學科能力競賽新北區複賽，11月6日分別於板橋高中及中和高中舉辦，竹林中學12人參賽10人獲獎。（葉書宏翻攝）

107學年度高中數理及資訊學科能力競賽新北區複賽，11月6日分別於板橋高中及中和高中舉辦，竹林中學12人參賽10人獲獎，科學養成教育展現實力。

今年竹林高中獲獎情形分別為物理第三及佳作，生物第五，地科第五及第六，數學、化學、資訊等科目共五個佳作。每年這項競賽，竹林高中均維持在八成以上的獲獎率，實力相當堅強。對於學習方法，獲得物理第三名的方浚懿認為，對科目的興趣是先決條件，預習功夫不能輕忽，老師是最佳的資源，有問題一定要找老師討論。

生物第五名的陳伯鑫則表示，學習環境，包括人的影響很重要，他不諱言的說，參加生物培訓社有吃又好玩，學習氛圍相當輕鬆愉快，他進一步指出，學習新知時一定要與舊知識做連結，才能貫通脈絡，很快往下一階前進。地科第五名的林哲安很喜歡地科，他認為地科是自然科中最廣泛應用於生活的一門知識，他希望自己能一路往相關領域發展。

在地科獲得第六名的張正源也強調學習當中有疑惑時請教師長的重要性。數學科佳作的賴柏亘說，上課專心聽講非常重要，畢竟都是老師經過整理的學習重點。物理佳作的曾介勇提到，專注學習、意志堅定是進步的重要基礎。

化學佳作的張祐嘉相當感謝學校的培育，指導老師的幫助讓他能獲得不少的進步。同樣在化學中獲得佳作的董芯羽則對科學充滿讚嘆，她認為同儕間的討論切磋相當重要，聽聽專家學者的演講，對自己也有很大的幫助。資訊佳作的施育衡認為學習沒有捷徑，努力不放棄的精神才是成功的因素。同樣獲得資訊佳作的陳鵬尹則提到，養成思考的習慣，懂得制定解決問題的策略，是學習成長的重要內涵。

生物科指導老師顏嘉怡表示，生物科團隊重視合作學習，因此同學們都會主動互相幫忙、分享交流，同學們願意花時間做準備，這才是學習真正的意義。地科指導老師陳芳儀相當讚許得獎的兩位同學的學習態度，由於培訓時間不多，但他們在學測壓力之前，仍相當努力，不僅對問題自我要求馬上弄懂、解決，還主動要求增加培訓時間。資訊科何宗達老師和數學老師許自騰合作培訓資訊科選手，希望透過加強數理程式解題能力，幫助同學更得心應手。

竹林中學校長顏麗珠表示，科學養成是竹林教學的重要方針，學校不惜斥資打造設備完善的實驗教室，鼓勵同學踴躍參加國內外科學競賽及活動，希望透過各方面的努力，營造科學教育最佳學習環境，而同學們在每年大大小小科學競賽中也都有相當優異的表現，是老師們最大的安慰和成就。

(中時 )