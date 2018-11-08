銘傳、逢甲艦成軍　蔡英文提「三不」期許國軍

2018年11月08日 10:57 中時 楊佳穎

蔡英文主持銘傳、逢甲艦成軍典禮。（楊佳穎攝）

蔡英文主持銘傳、逢甲艦成軍典禮。（楊佳穎攝）

蔡英文主持銘傳、逢甲艦成軍典禮。（楊佳穎攝）

我國向美採購兩艘派里級巡防艦銘傳軍艦（PFG-1112）、逢甲軍艦（PFG-1115），8日在左營軍港東碼頭舉行成軍典禮，由總統蔡英文發布成軍命令，象徵銘傳、逢甲軍艦正式加入海軍捍衛海疆的行列。蔡英文致詞時，則以「三不」期許國軍，不要忘記守護台灣的使命、不要放棄追求區域穩定和平、不要忘記來自境外的威脅。

蔡英文表示，今日來到海軍左營基地，不只是要表達對國軍強化軍備的高度重視，更要透過銘傳艦、逢甲艦的成軍典禮，再次向世界、國際社會傳達來自台灣人民清楚而堅定的訊息，「那就是我們捍衛中華民國台灣，守護自由民主生活方式，我們一步都不會退讓！」

蔡英文說，保護國家主權領土、守護人民的安全自由，是政府和國軍不變的神聖責任，會透過一次又一次的具體行動，展現捍衛國家安全的決心。

她進一步表示，銘傳、逢甲兩艘軍艦2016年開始執行接裝任務，期間內進行了艦艇各作戰人員的教育訓練、後勤料件整備，並完成各項戰鬥系統工程等；這兩年六個月以來，海軍克服種種挑戰及複雜工程，達成全作戰能力目標，「不畏困難，解決問題，不怕挑戰，堅定方向，這就是我們的新海軍。」

蔡英文還提到，世界的局勢正在快速改變，面對新的變局，壯大台灣、強化自我實力，永遠是立足世界、保護國家安全不變的道理。她也提醒大家，在這個新的時代，我方面對跟過去截然不同的安全挑戰，對岸在區域周邊的軍事行動，不僅試圖削弱台灣的主權，更將破壞區域的和平穩定。

她進一步說，除了傳統軍事威脅，另一方面來自境外的非傳統威脅，特別是中國大陸對台「三戰」日益顯著，透過新的科技、網路及新媒體，數以萬計的假訊息正滲入台灣社會，持續的網路攻擊不斷地打擊我政府和產業，這些都是國家安全的重大挑戰，也是政府和國軍新的任務。

「我再強調一次，面對新的變局，強化自身實力，是我們守護國家安全，唯一的道路」蔡英文說，這條路一定要走，而且一定會堅定地走下去。

隨後，蔡英文也登艦上銘傳軍艦視導，並特別在MK-13飛彈發射架、駕駛台左舷前向大家揮手致意。

(中時 )