論文代寫是否違反學倫 陳良基：尚無明文規定

2018年11月08日 10:59 旺報 李侑珊

科技部長陳良基今(8)日赴立法院教文會接受備詢，民進黨立委黃國書在質詢時指出，論文代寫行業猖獗，從碩博士論文到科技部研究補助計畫等，都可以代寫，至於論文代寫是否違反學術倫理，陳良基則回應：「非常不支持」，但目前尚無明文規定。

黃國書在質詢時指出，一間論文代寫服務平台成立於2005年，所提供的論文服務碩博士論文、期刊論文以及升等論文等，還提供最新配備的數位反抄襲偵測比對系統，另外一間成立於2008年的代寫單位，則是協助代寫國科會計畫書等政府輔助案、專利申請。

黃國書說，他所查詢到的這類平台，成立時間都超過10年，科技部如何面對論文代寫服務？

陳良基則回應，「教授是社會的良心」，如何針對論文及研究代寫進行學術倫理逞處，會加以研議，萬一有這種情況，非常不支持，目前科技部也沒有收到此類報告，不過會再仔細檢視。

陳良基進一步指出，過去他在大學任教時，時常收到論文代寫廣告，據他了解，特別是英文論文，最常見的便是論文修改，並且「AI Writer」還是最大來源之一，但至於論文代寫是否違反學術倫理，目前沒有明文規定。

民進黨立委鍾佳濱則說，既然論文抄襲與作假的產業存在，明確挑戰學術倫理，並且可能成為另一種智慧產業，應加以防範。

國民黨立委柯志恩則說，每年到了12月，研究生紛紛開始協助教授申請下一年度的研究計畫，以此邏輯來說，教授當「槍手」的機會不大，具備代寫論文能力的應具備博士等級，即博士後研究員等，但科技部相關單位應了解其投入代寫的背後原因，並提出相關罰則以規範。

(旺報 )