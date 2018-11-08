空汙嚴重 全教總：柯文哲、林右昌裝冷氣無具體作為

2018年11月08日 11:08 中時 林志成

最近幾天台灣空氣汙染嚴重，中小學若裝有冷氣，可扮演空氣清淨機的功能。全國教師工會總聯合會今天發布對各縣市長候選人的調查，台北市、高雄市、桃園市、嘉義市、新竹市的藍綠選將均支持中小學裝冷氣，只有南投縣長林明溱反對，其他則不表態。

全教總8月對縣市長參選人發出公文及問卷，詢問他們是否支持中小學裝設冷氣的態度，同時更針對競選連任的的現任縣市長，調查11月前是否有具體動作。

全教總理事長張旭政表示，經過統計，藍綠選將均支持中小學裝冷氣的有台北市、高雄市、桃園市、嘉義市及新竹市；澎湖縣、金門縣及連江縣等離島三縣市現任縣長都支持裝冷氣；唯一公開反對裝冷氣者是林明溱，他認為學生從小吹冷氣恐無法適應環境變化。

張旭政表示，絕大多數縣市長候選人均支持中小學裝冷氣，但像有當選機會的新北市侯友宜、台中市盧秀燕、台南市黃偉哲及彰化縣王惠美則未表態。

張旭政說，有些現任縣市長雖然表達支持中小學裝冷氣，但卻沒有具體行動，譬如台北市長柯文哲及基隆市長林右昌；已同意具體編列經費為中小學裝冷氣的則有桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、台中市長林佳龍及嘉義市長涂醒哲等人。

桃園教師會理事長張瓊方表示，她有兩個孩子，一個在讀高中、一個讀小學，但關於學校吹冷氣問題，兩個人有截然不同的待遇。讀高中的孩子，只要氣溫超過28度，教室就可開冷氣；讀小學的孩子，因為教室沒裝冷氣，在夏天時，衣服常溼了又乾、乾了又溼，對身體很不好。

張瓊方表示，中小學教室裝冷氣，除了夏天可以讓學生在比較舒爽的環境學習外，在冬天，如果空氣品質不好，也可以將窗戶關起來，讓冷氣成為空氣清淨機。

全教總表示，近年溫度屢創新高，看來極端氣候趨勢短期無法舒緩，處於濕熱地帶的台灣中小學學生大熱天沒有冷氣吹，每年都會是個大問題。全教總主張中小學教室應該全面裝冷氣。

(中時 )