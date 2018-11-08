立委爆普悠瑪濾心沒換 台鐵：依規定6年換一次

2018年11月08日 10:58 中時 李宜秦

普悠瑪翻車事故造成多起傷亡，通臉紀錄顯示司機員在出軌前43分鐘，都持續在排除列車主風泵故障問題。台鐵日前坦言列車製造商日車已維修更換過主風泵3次仍無法改善，立委黃國昌指出，主風泵前年就已有問題，5年來卻都沒有更換，主風泵濾心也3年未換，怒批台鐵「草菅人命」。台鐵表示，原廠規定濾心是6年才換。

根據台鐵維修保養紀錄，原廠訂的保養維修規格是主風泵濾心3年就應更換，但從2013年起，主風泵只有換油，濾心從未更換過。紀錄顯示，2018年3月主風泵高壓軟管註明需更換但欠材料，目前為止尚未有更換紀錄。

普悠瑪保養紀錄顯示，主風泵空氣濾心在今年7月23日曾更換，7月26日檢修保養則註明軟管過期無料可換。

台鐵表示，主風泵濾心包括空氣、除濕濾心，空氣濾心已有更換，但廚師濾心是6年才要更換一次，等於明年1月才需要換。日商去年曾送來修正版，其中一項修正為3年更換一次，但台鐵認為修正內容有許多不合理處，因此退回再與對方溝通。

台鐵表示，平時有循環性保養，連續假期也會有特檢，檢查過程會針對電器、輔助裝置等加強檢修。而特檢完成是代表檢查員判斷，修復後符合規定運轉，經主任、段長認定可以出車，若有欠料情形，檢查員會確認是否符合安全規範，如會影響安全則不出車。

(中時 )