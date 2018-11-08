反詐第一線 新店警邀金融機構人員反詐騙宣導

2018年11月08日 11:00 中時 葉書宏

新北市新店警分局為能即時攔阻民眾遭詐，於6日下午邀集新店市區各金融機構從業人員，宣導相關防詐作為，強化即時攔阻力道。（葉書宏翻攝）

新北市新店警分局為能即時攔阻民眾遭詐，於6日下午邀集新店市區各金融機構從業人員，宣導相關防詐作為，強化即時攔阻力道。（葉書宏翻攝）

新北市新店警分局為能即時攔阻民眾遭詐，於6日下午邀集新店市區各金融機構從業人員，宣導相關防詐作為，強化即時攔阻力道。（葉書宏翻攝）

詐騙集團猖獗，民眾常因一時未查遭到詐騙，導致莫大的財產損失，雖經警方努力不懈積極偵辦，終能查緝詐欺車手、瓦解詐欺集團，但司法程序曠日費時，效益遠不比金錢損失發生前的即時攔阻。

金融機構辦理臨櫃業務常成為民眾遭到詐騙後接觸到的第一線人員，其角色在詐欺犯罪的預防上扮演重要角色；新北市新店警分局為能即時攔阻民眾遭詐，第一時間進行防制，於6日下午邀集新店市區各金融機構從業人員，宣導相關防詐作為，強化即時攔阻力道。

會議中，除宣導內政部警政署所設計的「臨櫃關懷提問受騙情境徵候分析研判表」，提示各類詐欺情境供其參考，也透過分析轄內因臨櫃提匯款遭詐騙案件，針對遭詐騙案類、年齡層及被害金額逐一探討並宣導相關防制作為。

新店警分局於會中提出臨櫃提款的各項徵兆，遭詐騙之民眾不分職業及學歷，只要遇不常使用金錢的長者突然前來解除定存、保險契約，或是貸款鉅額的民眾，都可能是遭受詐騙的對象。

新店警分局表示，為預防此等情形發生，仍需金融機構人員幫忙加強向民眾宣導。如發現類似的情境，臨櫃辦理人員應立即提高警覺，盡速通知警方前往了解，防止民眾因遭詐騙造成財產損失，保障民眾財產安全。

同時年關將近，新店警分局也提醒金融機構檢視强化警報系統及監視系統，如發現可疑情形應提高警覺、報警處理。透過警民合作防範犯罪，才能發揮最大作用，有效穩定社會治安。

(中時 )