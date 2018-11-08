美式足球＋健身高手 暫代美司法部長

美國司法部長塞申斯遭川普開鍘，塞申斯幕僚長惠塔克暫代司法部長。（圖／路透社）

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中時電子報

為了阻止通俄門事件繼續調查，美國總統川普在期中選舉過後率先對司法部長塞申斯（Jeff Sessions）開鍘，暫時代理這項重要職務的則是塞申斯的幕僚長惠塔克（Matthew Whitaker），惠塔克過去多次抨擊司法部對通俄門案調查「太超過」，與川普口徑一致因此獲得青睞，不過不為大眾所知的是，他其實也是一名超級美式足球粉絲及健身高手，大學時期更是愛荷華大學鷹眼美式足球隊陣中好手。

惠塔克個人推特首頁橫幅是自己練習舉重的照片。（圖／擷取自惠塔克個人推特）

打開美司法代理部長惠塔克的個人推特，首頁橫幅就是他在健身房槓鈴舉重的照片，另外觀察推文內容，除了針對時事發表評論，推文最多的就是美式足球，前十則推文中有半數與美式足球相關，當中又有3則關於愛荷華大學鷹眼美式足球隊，他更放上自己當年穿著鷹眼46號球衣的黑白照，美國全國公共廣播電台（NPR）更形容他是「相當傑出的運動員」。

惠塔克在個人推特上放上自己當年穿著愛荷華鷹眼隊46號球衣英姿的舊照。（圖／擷取自惠塔克個人推特）

如今這位不折不扣的運動迷將以幕僚長之姿，越過上級主管司法部副部長羅森斯坦（Rod Rosenstein），一躍代理司法部長，媒體猜測與他對通俄門事案調查的保守態度有關。根據「財星雜誌」（Fortune）報導，惠塔克曾於2017年8月向有線電視新聞網（CNN）投書，批評特別檢察官穆勒（Robert Mueller）對通俄門事件的調查「太超過」，尤其調查川普及其家人的財務狀況已超出職務授權範圍。惠塔克也曾建議大刪穆勒預算，迫使他終止通俄門調查。

不僅如此，惠塔克也曾在CNN節目上表明，2016年川普幕僚與家人在總統大選競選期間與俄羅斯人碰面沒有任何道德問題；他本人也和捲入通俄門事件的前川普競選團隊高級顧問克羅維斯（Sam Clovis）過從甚密。

通俄門調查一向都是由羅森斯坦直接督導，現在惠塔克成為司法部大老闆，通俄門調查有可能從此跛腳，儘管惠塔克本人尚未說明今後將如何處置該案調查，不過NPR評論認為今後白宮將更輕易掌握調查進度。

據愛荷華當地媒體Press-Citizen報導，今年49歲的惠塔克年輕時是個美式足球好手，高中時代入選愛荷華州高中美式足球名人堂，畢業後進入愛荷華大學美式足球校隊鷹眼隊，同時取得法律及商管學位。

(中時電子報)

文章來源：What Will Acting Attorney General Matthew Whitaker Mean For The Mueller Inquiry?

文章來源：5 Ways Matthew Whitaker, Trump’s Replacement for Sessions, May Already Be Ethically Compromised

文章來源：Who is Matt Whitaker? Ex-Hawkeyes tight end and federal prosecutor becomes acting attorney general

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