空汙非常時期 嘉縣焚化爐減燒50％垃圾

2018年11月08日 11:09 中時 呂妍庭

嘉義縣環保局局長石秉鑫強調，非常時期將出動近百人執行稽核，以求最短時間內將危害降至最低。（呂妍庭攝）

空氣品質持續惡化，嘉義縣政府今8日成立緊急防制指揮中心，加強管制力度，不但配合雲嘉南一同啟動UAV飛鷹計畫，透過空拍機巡查，在空氣品質指標達到「紅色警示」時，鹿草焚化廠焚化量同步降載50％，另縣內32家排放量前40％的工廠也需配合降載，前50大營建工地則必須停止土木開挖工程，環保局局長石秉鑫強調，非常時期將出動近百人執行稽核，以求最短時間內將危害降至最低。

石秉鑫表示，依據環保署空品監測網預報未來3天，中部、雲嘉南以及高屏空品區因偏東風影響，西半部地區位於背風面，不但局部地區有濃霧，中部空品區以南擴散條件較差，空品指標均為對所有族群不健康的「紅色警示」等級，所以今上午縣府召開跨局處應變會議，決定加強管制。

固定汙染源部分，環保局轄管的鹿草焚化廠已啟動空汙應變機制，透過營運調整機制，降載50％，並進一步藉由工作期程安排，把歲修期程調整至空品惡化期間，以有效降低汙染負荷，石秉鑫也建議嘉義市政府評估焚化廠降載操作，共同因應，另通報縣內排放量高的工廠降載，分析具連續自動監測系統4家大廠監測有無異常情形，同時偕同環保署南區督察大隊進行降載查核。

逸散汙染源方面，環保局已要前50大營建工地停止土木開挖工程，施工者加強物料覆蓋、灑水等措施，並協調公路局等相關公私單位加強洗掃街車作業執行能量，今上午UAV飛鷹計畫也啟動，透過空拍機巡查露天燃燒及營建工地裸露情形。

至於移動汙染源方面，環保局將加強機車、柴油車輛攔查檢，宣導停車怠速應熄火。石秉鑫說，所有緊急應變措施未來都會在空氣品質指標達到「紅色警示」時啟動，另強化巡查人力，

(中時 )