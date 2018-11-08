台中花博友善動物！犬貓也能入園 乳牛狗陪你逛花博

台中花博戶外園區開放遊客攜帶犬貓入園遊玩，這隻黑白相間的乳牛狗和園區保全建立好感情。（盧金足攝）

友善列印
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花博后里園區常出現的這3隻狗，一隻虎斑花紋、一隻黑黃色、以及黑白色相間的乳牛狗，享受花博友善寵物空間。（盧金足攝）
台中花博后里森林園區有一隻黑白色的乳牛狗，每天都會陪著保全人員巡邏園區。（盧金足攝）
台中花博友善寵物，打造親子、毛小孩遊玩空間。（盧金足翻攝）
為讓飼主帶著毛小孩一起遊台中花博，市府以毛小孩「入園不入館」原則，開放花博各園區戶外空間。（盧金足攝）

逛台中花博，能帶犬貓入園嗎？負責2018台中世界花卉博覽會園區保全、保潔工作的台中市保全公會理事長張達錩表示

，花博歡迎遊客攜帶犬貓一同入園遊玩，室內展館則禁止寵物進入，遊客需使用牽繩、專用背包或推車，隨手清理犬貓排泄物，維護遊客遊園權益。

花博后里森林園區占地30.04公頃，園區內擁有1900多棵參天樹木，生態豐富，最近遊客發現3隻毛髮看起來很乾淨的米克斯狗，在園區到處閒晃，尤其是乳牛狗特別喜歡在花卉密集的地方舉頭聞香，萌樣惹得遊客紛紛拿起相機猛拍，而每天負責巡邏保全人員笑稱，「乳牛狗愛花博天天上門，真像巡邏犬！」

后里園區常出現的這3隻狗，一隻虎斑花紋、一隻黑黃色、以及黑白色相間的乳牛狗，或坐、或躺、隨處閒晃，每天還會跟著保全人員巡邏，與遊客、工作人員和平共存。

台中市為友善動物城市，獲推動台中市友善寵物空間標章認證，為讓飼主帶著毛小孩一起遊台中花博，市府也以毛小孩「入園不入館」原則，開放花博各園區戶外空間，讓飼主攜帶犬貓入園同樂。

其中特別推薦外埔園區「樂耘虎爸內廣場」，在擬真實葉脈造型的全透水混凝土廣場上，矗立著5公尺高的巨型稻草人虎爸迎接遊客，廣場也適合毛小孩奔跑。

市府農業局提醒，犬貓可以搭乘接駁車，但應置於總或專用袋內，且體積不可超過27立方公寸，而犬貓雖可入園，但花博各展館內禁止犬貓進入，且無提供犬貓寄放服務，飼主也應使用鍊繩、運輸籠、專用袋、背包、專用推車、人員抱持或其他防護措施，並隨手清理犬貓之排泄物，更不可將犬貓單獨留置於園區內。

此外，台中也招募超過80家商店獲取友善寵物空間標章認證，營造友善寵物空間，在花博園區附近分布多家友善寵物的餐廳、百貨以及民宿業，歡迎民眾帶毛小孩遊花博之際，來一趟與毛小孩的輕旅行，一起在台中創造更多值得永久收藏的珍貴回憶。

(中時 )

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