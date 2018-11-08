福建泉港傳「碳九」外洩 專家稱：污染食品有致癌風險

2018年11月08日 11:34 旺報 賴志昶

福建泉港海域4日發生「碳九」外洩，雖然當日18時就已完成海域清理工作，但當地居民仍是相當憂慮。大陸中科院福建物構所研究員吳立新7日指出，碳九具毒性，但不是劇毒，不會透過吸入中毒，主要是透過污染食物中毒。

根據陸媒報導，福建省泉州市泉港區後龍鎮上西村及峰前村、峰尾鎮4日凌晨開始，空氣出現異味，並隨著風向吹往主城區一帶，部分海域也出現黃褐色油污狀洩漏物。

據初步調查，福建東港石油化工公司一艘船舶在執行碳九裝船時，於碼頭連接軟管處發生洩漏，共造成6.97噸碳九流入海域。

泉州市泉港區環境保護局表示，碳九洩漏後，該局立即啟動突發環境事件應急預案，迅速清理環境並疏散民眾，截至4日18時為止，就以基本完成碳九洩漏海域清理工作。

吳立新向《中國科技日報》指出，碳九是一種聚合混合物，是石油經過催化重整以及裂解後副產品，對水體、土壤和大氣可造成污染，且具有麻醉和刺激作用。

吳立新表示，民眾吸入過多時，會引起會引起眼鼻喉和肺刺激，頭痛、頭暈等症狀，長期接觸也可能導致皮膚脫脂；同時，食用被碳九污染過的產品，將有中毒、致癌等風險。

福州大學石油化工學院副院長鄭輝東提醒，民眾需要穿戴活性炭口罩，避免吸入過多碳九；同時，應避免食用被污染過的產品，一旦誤食立即漱口，發現唇、口、舌出現異常症狀，並有頭痛和頭暈時，應立即就醫。

(旺報 )