福建泉港傳「碳九」外洩 專家稱：污染食品有致癌風險

友善列印
旺報
賴志昶

福建泉港海域4日發生「碳九」外洩，雖然當日18時就已完成海域清理工作，但當地居民仍是相當憂慮。大陸中科院福建物構所研究員吳立新7日指出，碳九具毒性，但不是劇毒，不會透過吸入中毒，主要是透過污染食物中毒。

根據陸媒報導，福建省泉州市泉港區後龍鎮上西村及峰前村、峰尾鎮4日凌晨開始，空氣出現異味，並隨著風向吹往主城區一帶，部分海域也出現黃褐色油污狀洩漏物。

據初步調查，福建東港石油化工公司一艘船舶在執行碳九裝船時，於碼頭連接軟管處發生洩漏，共造成6.97噸碳九流入海域。

泉州市泉港區環境保護局表示，碳九洩漏後，該局立即啟動突發環境事件應急預案，迅速清理環境並疏散民眾，截至4日18時為止，就以基本完成碳九洩漏海域清理工作。

吳立新向《中國科技日報》指出，碳九是一種聚合混合物，是石油經過催化重整以及裂解後副產品，對水體、土壤和大氣可造成污染，且具有麻醉和刺激作用。

吳立新表示，民眾吸入過多時，會引起會引起眼鼻喉和肺刺激，頭痛、頭暈等症狀，長期接觸也可能導致皮膚脫脂；同時，食用被碳九污染過的產品，將有中毒、致癌等風險。

福州大學石油化工學院副院長鄭輝東提醒，民眾需要穿戴活性炭口罩，避免吸入過多碳九；同時，應避免食用被污染過的產品，一旦誤食立即漱口，發現唇、口、舌出現異常症狀，並有頭痛和頭暈時，應立即就醫。

(旺報 )

美國杜邦將在大陸華東塘 新建特… 大陸假疫苗事件之後：多地流感疫…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。