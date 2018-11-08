大陸假疫苗事件之後：多地流感疫苗難求

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華夏時報11月8日報導，今年，在流感爆發的季節， 中國大陸多地區流感疫苗一針難求，而造成該現象的一個原因，與假疫苗事件主角長生生物關聯密切。

證券市場上，長生生物11月5日恢復交易以來，股價連續跌停，公告顯示，被實施下市風險警示處理，該公司2018年半年報也因獨立董事反對而難產。

從北京、上海、深圳等城市的疾控中心得悉，大陸流感疫苗目前普遍處於短缺狀態。中國食品藥品檢定研究院披露的資料顯示，截至10月28日，全中國流感病毒裂解疫苗簽發總量約為1,108萬劑，僅為去年同期（截至2017年10月底）流感疫苗簽發總量2,926萬劑的4成不到，供需缺口相當明顯。

北京疾控中心某工作人員表示，學校免費的疫苗並不缺貨，但成人接種和3歲以下小朋友接種的疫苗，則呈現缺貨現象。此外，具有北京戶籍、且60歲以上的老人，可免費接種，供應正常。現在四價流感疫苗缺貨，但已經實施綠色通道，一旦疫苗到貨，立即發放到接種站。

上海方面，疾控中心人員表示，從上個月開始流感疫苗就緊缺，一般每年是10月份來，今年就一直沒有到，上面沒有撥下來，排隊接種的人也很多，可能這個月中下旬會到貨。

深圳地區較為幸運，疾控中心人員指出，龍崗區到了兒童型的流感疫苗，但今年一線城市都缺貨，長生生物假疫苗被揭發之後，現在已經不生產，而先前，市場上有2,000萬隻的產量，長生生物一家就能占到近一半的比重。

長生生物今年因為狂犬疫苗事件震驚全國，沒想到餘震一直持續到現在。

(工商 )

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