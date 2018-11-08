台南》最新台南市長民調出爐 網友大喊：我不信

高思博、林義豐一早在台南地檢署提告不同對象，但同聲炮轟黃偉哲。（曹婷婷攝）

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中時電子報

國家政策研究基金會發佈最新台南市長民調，民進黨參選人黃偉哲支持度29.1%，國民黨參選人高思博25.9%，黃偉哲僅領先3.2%。其次，林義豐12.6%，蘇煥智、許忠信與陳永和合計11.6%。PTT網友看到此份民調紛紛大喊不信。

國家政策研究基金會發佈最新台南市長民調，如果明天就是投票日，目前有意參選台南市長者，以黃偉哲29.1%支持度領先。其次，是高思博有25.9%，以及林義豐的12.6%。蘇煥智、許忠信與陳永和合計11.6%。其餘尚有投廢票1.2％、不投票1％、尚未決定11.6％、無反應7.3％。黃偉哲與高思博差距3.2%。

國家政策研究基金會於2018年11月3日（星期六）至11月4日（星期日），委託全國公信力民調公司進行台南市長選舉民調。調查對象是戶籍設在台南市，年滿二十歲以上的合格選民。以訪員電話訪問隨機抽樣方式進行調查。有效樣本共計1,071份，在95%信心水準下，抽樣誤差約為±3.69％。

PTT網友看到此份民調留言「偉哲很穩」、「這太假」、「自己去古歌這組織 看看就好」、「見鬼，那深藍民調，高這麼廢最好還拉這麼近」、「這個我不太信」、「不太相」、「國家政策研究基金會的董事中有一個人叫高思博」、「自慰民調」。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇

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