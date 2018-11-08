郭旭崧條款 教育部明確界定「相當教授」

2018年11月08日 11:25 中時 林志成

陽明大學之前進行校長遴選時，候選人郭旭崧以「相當教授」當選校長，引發爭議。教育部最近預告修訂修訂「教育人員任用條例施行細則」，明確規範「相當教授」和「相當副教授」的範圍及資格條件，避免郭旭崧松事件再度發生。

根據規定，要當國立大學校長，要具有教授資格。去年陽明大學進行校長遴選時，候選人之一的郭旭崧原本只是副教授，但遴選會以未經過教評的北醫兼任講座教授就認定他為教授，最後他還當選，引發批評，監察院還因此糾正教育部之前的函釋是違法擴張「相當教授」的範圍及資格。

為避免郭旭崧事件再度發生，教育部最近預告修訂「教育人員任用條例施行細則」，明確規範必須符合以下三項條件之一才具有「相當教授」的資格。

一、曾任大學專任或兼任教授級專業技術人員或研究員；二、曾任專科以上學校講座教授或榮譽教授，具博士學位或其他同等學歷證書後，曾從事相關之教學及研究工作8年以上，有創作或發明，在學術上有重要貢獻或重要專門著作。

三、曾任公立學術研究機構研究人員或研究技術人員、財團法人研究組織研究人員或公民營事業機構研發部門研發人員，具博士學位或其他同等學歷證書後，曾從事相關之教學或研究工作8年以上，有創作或發明，在學術上有重要貢獻或重要專門著作。

至於「相當副教授」，則必須符合下列二項條件之一。一、曾任大學專任或兼任副教授級專業技術人員或副研究員；二、曾任公立學術機構研究人員或研究技術人員，具博士學位或其他同等學歷證書後，曾從事相關之教學或研究工作4年以上，並有專門著作。

(中時 )