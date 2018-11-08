NBA》林書豪末節徹底冷凍 老鷹苦吞第8敗

面對老鷹總教練皮爾斯的無厘頭調度模式，林書豪也無可奈何。(美聯社)

友善列印
中時電子報
老鷹後衛貝茲摩被對方打臉犯規。(美聯社)

「豪小子」林書豪續嘗不受重用滋味！豪哥8日替補打了21分55秒，卻在末節徹底遭到冷凍，就連1秒時間都不給，最後貢獻9分、5助攻、1籃板及1抄截，老鷹則在主場107比112不敵豪哥的老東家尼克，難堪吞下本季第8敗。

老鷹總教練皮爾斯難得在上半場大幅啟用林書豪，讓他打了15分鐘，貢獻8分、4助攻，打完上半場，老鷹55比52小幅領先，沒想到老鷹第3節突然當機，被尼克打出12比0猛攻拉開比數，就算趕緊換上豪哥也止不住這波頹勢。

就在林書豪前3節打了快22分鐘，看來有望打破加盟老鷹最多上場時間，皮爾斯末節卻再次冷凍豪哥，繼續重用崔楊、普林斯、班布利等年輕球員，老鷹雖一度追到雙方只差4分的緊張局面，可惜這是他們所能追到的最小差距。

皮爾斯擺明遵守球隊高層磨練新秀為主的政策，就算崔楊、貝茲摩、普林斯等人手感欠佳，3人攜手投50中16，命中率僅3成20，卻持續把這些所謂的「主力」擺在場上，就算末節有機會逆轉，皮爾斯還是不肯把林書豪換回場上。

其實不僅是林書豪，就連季初大多擔任先發的老將卡特，最近也開始遭到冷藏，8日替補只打11分鐘，拿3分、1籃板，淪落成跑龍套角色，只能說老鷹根本不在乎球賽勝負，一心只想磨練新秀，甚至提前瞄準明年選秀最佳順位。

(中時電子報)

NBA》騎士企圖出清「二老」 沃神… NBA》打破魔咒！七六人終止客場…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。