NBA》林書豪末節徹底冷凍 老鷹苦吞第8敗

2018年11月08日 11:26 中時電子報 黃及人

老鷹後衛貝茲摩被對方打臉犯規。(美聯社)

「豪小子」林書豪續嘗不受重用滋味！豪哥8日替補打了21分55秒，卻在末節徹底遭到冷凍，就連1秒時間都不給，最後貢獻9分、5助攻、1籃板及1抄截，老鷹則在主場107比112不敵豪哥的老東家尼克，難堪吞下本季第8敗。

老鷹總教練皮爾斯難得在上半場大幅啟用林書豪，讓他打了15分鐘，貢獻8分、4助攻，打完上半場，老鷹55比52小幅領先，沒想到老鷹第3節突然當機，被尼克打出12比0猛攻拉開比數，就算趕緊換上豪哥也止不住這波頹勢。

就在林書豪前3節打了快22分鐘，看來有望打破加盟老鷹最多上場時間，皮爾斯末節卻再次冷凍豪哥，繼續重用崔楊、普林斯、班布利等年輕球員，老鷹雖一度追到雙方只差4分的緊張局面，可惜這是他們所能追到的最小差距。

皮爾斯擺明遵守球隊高層磨練新秀為主的政策，就算崔楊、貝茲摩、普林斯等人手感欠佳，3人攜手投50中16，命中率僅3成20，卻持續把這些所謂的「主力」擺在場上，就算末節有機會逆轉，皮爾斯還是不肯把林書豪換回場上。

其實不僅是林書豪，就連季初大多擔任先發的老將卡特，最近也開始遭到冷藏，8日替補只打11分鐘，拿3分、1籃板，淪落成跑龍套角色，只能說老鷹根本不在乎球賽勝負，一心只想磨練新秀，甚至提前瞄準明年選秀最佳順位。

(中時電子報)