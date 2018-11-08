龍華科大152師致力產學合作 獲千萬獎勵金

2018年11月08日 11:30 旺報 李侑珊

龍華科大今年頒發超過1千萬元獎勵金，表揚年度傑出產學合作等績優教師，鼓勵教師投入產學合作協助產業創新。（龍華科大提供）

為推動技轉與產業創新，強化區域產學連結，龍華科技大學今年頒發逾千萬獎勵金，表揚年度傑出產學合作績優教師，今年校內共有152名教師符合獎勵，在專利技轉、產學合作及學術研究具有卓越貢獻，獲得獎勵津貼。

龍華科技大學秉持務實致用精神積極辦學，同時致力產學合作，促進技轉與產業創新，期能達成強化區域產學鏈結，協助在地產業發展與升級目標。

龍華科大校長葛自祥表示，校內訂定「教師研究與學術著作及競賽與證照獎勵辦法」，每年編列相關預算，鼓勵教師積極投入產學合作、專利技轉與學術著作研究，以及參與或指導學生競賽展演、考取證照等實務工作，有效提升產學合作與教學品質，促進技術傳承與產業創新。

「重賞之下必有勇夫！」龍華科大表示，近3年來，校內在發明專利技轉金額，相較往年均有顯著成長，獎勵金發放金額在105年為640餘萬元、106年為806萬元，107年度共有152名教師符合獎勵，發放獎勵金額高達1,003萬元。其中，化材系丁鯤教授等8位老師，執行科技部學術研究及公民營企業產學計畫，產學合作及技轉案累計金額超過150萬元，校方更頒贈獎牌公開表揚，並另簽予特別獎勵。

葛自祥指出，在全校師生同仁共同努力下，不論是在產學合作、高教深耕計畫、教學卓越及典範科大計畫，以及師生參與國內外競賽等方面，都獲得顯著的成效。尤其在產學合作上，除與台積電及聯電等大廠長期合作外，今年並與美國 CS Bio Co.公司進行技轉與授權合作、知名皮克斯動畫導演Michal Makarewicz所屬的「動畫協同製作公司」合作辦理國際產學教育訓練等，繳出亮眼的成績單。

此外，龍華科大強調，更深耕在地產業服務，與周遭樹林、土城、林口、龜山等工業區廠商密切互動，協助傳產廠商產業升級。近幾年除接受經濟部工業局委託承辦「產業園區廠商升級轉型再造計畫」，持續推動、強化學校與產業間緊密合作外，因應產業發展所需，學校於上月初甫成立3D數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠，建置跨院系實作場域，結合高職端、大學端與產業界，培養具備電路板佈局、先進製程整合技術之高階研發人力，共創三贏。

葛自祥強調，多年來，龍華科大積極推動產學鏈結、學用合一的實作教育，強調讓學子從做中學，並且從實作中，培養其專業技能，打造其未來職場競爭力。未來龍華科大將持續努力，充實教學設施並落實教學創新，進而建構創新創業生態環境，以達成產業鏈結零落差，並為產業界培育優質實務人才。

(旺報 )