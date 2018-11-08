新北》侯友宜主動出擊：不拒戰、不畏戰、更不怯戰 回擊蘇貞昌民調說

侯友宜今天上午在板橋市民總部舉辦選前十大造勢活動記者會，針對辯論一事重申自己從來不拒戰、不畏戰更不怯戰。（譚宇哲攝）

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侯友宜今天上午在板橋市民總部舉辦選前十大造勢活動記者會，侯先是手持關公布袋戲偶登場演出，緊接著台南市議員謝龍介也手持布袋戲人物「秘雕」驚喜現身站台。（譚宇哲攝）

國民黨新北市長候選人侯友宜昨公開向對手蘇貞昌下辯論戰帖，遭蘇暗酸是因民調下滑才從鬆口辯論，侯友宜今表示，他從來不拒戰、不畏戰更不怯戰，強調辯論會就是談市政，不需要流於口水，會把市政的理念跟大家報告。

侯友宜今天上午在板橋市民總部舉辦選前十大造勢活動記者會，宣布從9日起至23日選前之夜的10場造勢活動時間地點，記者會現場侯先是手持關公布袋戲偶登場演出，緊接著台南市議員謝龍介也拿手持布袋戲人物「秘雕」驚喜現身，2人全程用道地台語一搭一唱，逗笑現場媒體與支持者。

會後媒體詢問侯友宜，是否因抹黑造謠才決定辯論？侯友宜表示，他從來沒有拒絕辯論，他要的是蘇貞昌的表態，這段時間他也蠻難過的，因為有很多不實的話，像是蘇說他沒有財產申報，說因為這樣子看錯人，又說徐自強是他刑求，又說為什麼他太太不站出來，「好像在酸我們見不得人一樣，我們台灣人忠厚善良，這樣很不好。」

侯友宜說，既然蘇一直想辯論，他也從來不拒戰、不畏戰、更不怯戰，民調高、民調低他都是平常心，辯論會就是談市政，不需要流於口水，會把市政的理念跟大家報告。

媒體也提到蘇貞昌希望有交互詰問，詢問侯是否會在協商會中對辯論提出要求，侯友宜僅簡單表示，一切尊重選委會。

(中時 )

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