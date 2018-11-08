知名冰店「芒果恰恰」 負責人夫婦 驗資不實遭起訴

圖為位在台北市光復南路上的「芒果恰恰」總店。(翻攝google map)

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曾經是外商藥廠資深業務代表，靠路邊攤賣芒果冰打拚出世界級連鎖芒果冰店「芒果恰恰」的張智閔與其擔任公司財務的妻子吳碧月，在增資時被發現驗資不實及美化財報，台北地檢署偵辦後，8日依違反公司法及商業會計法將2人起訴。

至於芒果恰恰股東指控張智閔夫婦吸金詐騙的詐欺及背信部分，檢方認為罪證不足，予以不起訴。

芒果恰恰算是芒果冰店業的傳奇，本來在外商藥廠提任資深業務代表的張智閔辭去藥廠工作後，2010年與妻子吳碧月在台北市仁愛路、光復南路口擺攤創業賣起芒果冰，並主打海鹽調味而大受歡迎，業績在開業2個月增加10倍，逐步打造了張智閔的芒果冰王國。

不遺，隨著規模擴大，芒果恰恰也逐漸爆發爭議，先是爆出勞資糾紛，接著股東也指控張智閔夫婦吸金騙錢，進入司去偵查。

檢方發現，芒果恰恰的資產負債表在2015年底及2016年底，分別有帳面存款3500萬及4000萬元，但經會計師認證及經濟部增資審核後，過2天資金就被匯出，其中涉驗資不實及美化財報，張氏夫婦辯稱公司資金充裕，但對於驗資後的金流又無法交代，檢方於是認定其中涉及驗資不實，因此依違反公司法及商會法起訴2人。

至於股東指涉吸金、詐欺部分，檢方調查後發現相關的投資款項確實用於公司經營，張氏夫婦與股東間屬民事糾紛，因此將詐欺、背信部分不起訴處分。

(中時 )

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