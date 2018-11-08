彰化》兩岸政經研究學會民調：魏明谷支持度超前王惠美

2018年11月08日 11:46 中時 吳敏菁

兩岸政經研究學會今(8)日公布「2018選舉定期民調：彰化縣」民意調查結果。首先，關於年底縣長的投票意願，有59.0％的彰化縣民表示一定會去投票，28.3％為可能會投票，10.5％不投票，僅2.2%未表態。在縣長支持度方面，以爭取連任的魏明谷獲得最高34.2%的支持度，王惠美支持度為30.9%，黃文玲支持度則為6.1%。魏明谷支持度領先王惠美3.3個百分點，和9、10月份相比，魏明谷的支持度從領先不到1%上升至3.3%，顯示魏明谷選情回穩加溫的態勢。

另外，以表態一定會去投票的選民來看，魏明谷支持度為39.7%，王惠美支持度為34.6%，魏明谷支持度領先差距就擴大到5.1個百分點，魏明谷如何保持5%的領先優勢，並且提高支持者的投票意願，會是擴大他選情領先的關鍵。

其次，關於本次縣長選舉看好誰會當選，魏明谷看好度為31.2%，王惠美看好度為30.8%，黃文玲看好度只有2.2%，魏明谷與王惠美的看好度差距不大，在經歷多場造勢活動之後，兩人的聲勢仍然不分軒輊，要如何激發選民支持的信心，對魏、王兩人都是重中之重。

最後，針對魏明谷擔任縣長的施政表現滿意度，有53.3%的縣民表示滿意，不滿意的縣民佔29.3%，未表態者仍有17.4%，超過五成民眾滿意魏明谷的施政表現，顯示出魏明谷首個任期繳出讓民眾肯定的成績單。

本次調查為兩岸政經研究學會委託展欣科技有限公司執行，訪問係於107年11月5日至6日晚間進行訪問，以彰化縣住宅電話為母體，並採電話號碼尾數1碼隨機方式進行。成功訪問1,148位成年人，在95%信心水準下，抽樣誤差於正負2.9%，並針對受訪者性別、年齡及行政區進行樣本代表性檢定後加權處理

(中時 )