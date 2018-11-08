台北》姚文智被邊緣化？林佳龍：相信最後會把選票衝高

2018年11月08日 11:51 中時 張立勳

台中市長林佳龍8日起請假投入選舉，首日即北上台北市為民進黨議員輔選，不過，選戰至今林佳龍多次到台北宣傳花博，甚至跨區輔選議員，但未與台北市長候選人姚文智合體造勢，外界認為姚被邊緣化，林佳龍表示，政黨政治一定是支持黨內提名人，相信姚的表現最後會把選票衝高。

林佳龍今到台北接受廣播電台專訪後，首站為北市松山信義區議員許家蓓以車隊掃街，下午將再幫黨內議員候選人陳怡君、江志銘掃街拜票。

林佳龍說，他和許家蓓在國會就有認識、合作，也看到4年來許的傑出表現，得到鄉親肯定，這次競選連任，他相信年輕人的活力與專業問政會得到市民肯定，「佳龍挺家蓓」為年輕世代加油，盼繼續連任服務鄉親。

跨縣市輔選成為綠營大母雞？林佳龍說，由於六都市長較有知名度，若因此對市議員候選人有幫助，也該來栽培人才，最重要的是聚焦在年輕候選人上，向鄉親推薦掛保證，請大家繼續支持，跨區輔選也讓北市民知道台中政績，尤其是最近辦花博，也邀請北市民參觀花博。

林佳龍還說，市議員競爭是多席次，北市不是民進黨執政，更需要他來幫忙，希望對最後衝刺有幫助。

對於選戰規畫，林佳龍表示，因為是現任市長，主要還是呈現政績讓人民有感，選戰最後2周衝刺，深入基層拜託、成立後援會，發揮組織動員效果，把政績傳播出去，這次選舉關鍵在投票率，要讓支持者出來投票，有勝選信心外也要有危機感，選舉可說是群眾動員比賽。

和姚文智合體？林佳龍說，有邀姚看花博，黨內也有安排，跨區聯合競選活動他都很樂意和黨內同志一起打拚，幕僚有聯繫姚陣營安排適當時間和方式。

陳佩琪逛花博被解讀為柯文哲暗助選情，林佳龍指出，他太太和陳佩琪彼此認識，花博是城市交流，所以平常心看待，花博期待讓所有人看見，朋友關係也不會因政黨差異就避諱不來往，透過這樣的方式，可以更呈現台中市政和花博是不分黨派。

對於柯P拉攏綠營選票有無建議？林佳龍說，柯很厲害，應該知道自己的選舉策略和節奏，候選人都希望擴大選票，但選民自主性很強，會有自己的選擇，但仍相信依姚文智的表現最後會再把選票衝高。

面對台中市長選舉民調呈現五五波，林佳龍表示，他自己做的民調都還穩定領先，看好度領先更多，選舉是動員比賽，支持度拉近，支持者會有危機感，這未嘗不好，最主要是能維持高看好度，支持度拉近可以催票，他有信心能取得勝利。

至於先前民進黨有組「會做事連線」，林佳龍與高雄市長候選人陳其邁也有連線造勢，姚文智是否被邊緣化？林佳龍認為，黨內都有安排跨縣市聯合造勢活動，政黨政治一定是支持自己的提名人，也希望姚最後把票衝高。

(中時 )