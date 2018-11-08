台北》小野痛哭駁斥「文化門神」　丁守中補刀：政治亂倫

2018年11月08日 11:59 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

對於台北市長柯文哲競選總幹事小野痛哭駁斥「綠營文化門神」一說，國民黨北市長候選人丁守中今再抨擊小野和柯文哲以及民進黨高雄市長候選人陳其邁是「政治亂倫」！對於丁守中的發言，網友表示丁丁果然是丁丁，沒有讓他們失望，更有網友表示丁守中根本已經幫柯文哲解套，更重創陳其邁的聲望，幫了國民黨的韓國瑜一把。

台北市長柯文哲競選總幹事小野日前拍影片挺陳其邁，引發外界質疑綠白合作、操作棄保的質疑聲浪。而國丁守中緊咬不放，狠批小野是「綠營文化門神」。

小野隨後出面痛哭駁斥，這段期間看到柯文哲被抹黑、抹紅、器官案，「我真的好想罵髒話」，可是他不能，內心實在非常痛苦，這場選舉「人心最黑暗的一面！」

對於小野的委屈，柯文哲晚間在與小野同台的造勢上表示，小野絕不會搞棄保，他不是政治人，在文化界30年沒人講過小野壞話，這次卻因選舉被扯進來，看到他落淚影片感到「很歹勢」。甚至大秀溫情，兩度擁抱小野。

本以為戲應該到此落幕，丁守中今卻又發聲明稿再度砲轟，表示柯文哲挺小野、小野挺陳其邁、陳其邁挺姚文智、姚文智痛駡柯文哲。請問小野先生：這是一個什麼樣的關係？你們根本是「政治亂倫」。更轟小野是一個新黨國體制的文化打手。民進黨在選舉的時候負責文化電影電視圈子操盤的重量級人物。文化為政治服務的代表性人物。

對於丁守中的言論，網友於批踢踢表示，「丁丁果然是丁丁，沒有讓他們失望」、「丁丁真的是來報恩的」、「丁丁這種說法，真的幫柯解套，而且有傷奸詐的其邁」、「水哦！政治亂倫」、「丁守中左打吳念真，右打陳其邁，一腳踢向小野，柯文哲：(黑人問號) 跟他選市長的是誰啊」！

丁守中陣營對小野先生的回應全文如下：

看到小野（李遠）先生落淚，陳其邁先生送暖，柯文哲市長安慰，丁守中陣營以及許多真正文化圈子裡的朋友感觸極深，在選舉投票日逼近之際，不吐不快。

首先，對於連續四天，先逼停劉寶傑節目、再宣布陳其邁辭立委、再由小野先生以「文化人」身分捨近求遠,力挺陳其邁,丁守中陣營除了為韓國瑜遭遇如此瘋狂的攻擊感到憤怒,更為這種赤裸裸的政治操作感到不齒、噁心透頂。「棄姚保柯」、「白綠合作」，似乎合理。什麼人身攻擊？丁守中陣營只是不齒。

丁守中陣營長時間呼籲政治人物對焦在政策問題上,不要虛虛實實、裝神弄鬼,玩弄藍綠政治。這種以為操作藍綠政治,操作意識形態,就可以在選戰中營造聲勢、蠱惑人心,可以休矣。

柯文哲挺小野、小野挺陳其邁、陳其邁挺姚文智、姚文智痛駡柯文哲。請問小野先生：這是一個什麼樣的關係？你們根本是「政治亂倫」。

當民進黨的文化門神，逢綠必挺。因為，其邁倒、陳菊倒，蔡英文倒、民進黨倒、你也倒，這才是文化政治。你其實是挺自己。小野先生，不要哭了。不要模糊焦點。

民進黨執政,司法為政治服務、教育為政治服務、連文化都為政治服務。丁守中陣營知道，如果柯文哲勝選，台北市龐大的文化資源仍將由你支配。挺柯p就是挺小野。所以丁守中一定要贏。才能改變文化圈子裡「民進黨小贏就小賺,大贏就大賺」的「小野幫」。

小野先生，不是只把持金馬獎、文化部電影輔導金，你和「紙風車」幾乎把民進黨執政的文化肥肉全吃光了。總統府的大型活動、台中花博也全包了。你真的退隱了？

紙風車該收斂了。以為沒有人知道你如何連文化總會鬥爭都全場涉入，為了幫蔡英文趕走劉兆玄，小野和紙風車真是太努力了。如此囂張的文化人，真沒見過。

請問小野先生：第一、您有為黨政高層干預東森電視劉寶傑節目發表任何譴責嗎?

第二、請問對你苦心栽培的「中影」被民進黨羞辱、攻擊時，你不但沒有一絲溫暖，反而忘恩負義，落井下石，請問「新浪潮」時代的導演，還有誰這樣？柯文哲市長說你挺其邁兄是「人情世故」，為什麼這種「人情世故」面對中影都不見？ 文化為政治服務，「文化人」就是狼。是狼也無妨，可惡的是說自己是「牧羊人」。

第三、你否認自己是民進黨「文化門神」？你太謙虛了。你、紙風車、李永豐幾乎「三位一體」主宰台灣「本土文化」定義。但其實，你除了成功「假公濟私」培養自己兒子成為「文二代」，繼承這個文霸系統，請問你還造就了誰？

敬小野而遠之。一個新黨國體制的文化打手。民進黨在選舉的時候負責文化電影電視圈子操盤的重量級人物。文化為政治服務的代表性人物。

(中時電子報)