季節限定美味！99歲湖南老兵的臘肉飄香一甲子

2018年11月08日 11:54 中時 吳敏菁

99歲湖南老兵彭中，手工製作的臘肉，讓人一吃就愛上。（吳敏菁攝）

99歲湖南老兵彭中，年年在盛情難卻下，總要製作1000斤以上的臘肉，季節限定美味飄香一甲子。（吳敏菁攝）

99歲湖南老兵彭中，年年在盛情難卻下，總要製作1000斤以上的臘肉，季節限定美味飄香一甲子。（吳敏菁攝）

入冬，過年腳步就近了，彰化縣99歲湖南老兵彭中又開始繁瑣地製作臘肉，這個私房美味，從沒公開販售，但左鄰右舍一吃就愛上了，口耳相傳，彭老年年在盛情難卻下，總要製作1000斤以上臘肉，加上香腸500斤，臘肉飄香一甲子，是彭老毅力的體現和鄉愁的滋味。

99歲湖南老兵彭中的身上就是一個大時代，早年家貧投身軍旅，歷經南京大屠殺和徐蚌會戰等大小戰役，頭上還留著被當時砲彈碎片擦過的凹痕，1959年退伍後，憑著記憶裡母親的手藝，每年製作臘肉，原只為一解鄉愁，但做工道地，口味極好，左鄰右舍時常拜託他多做一點，逐漸傳開名聲，臘肉飄香了60年，並沒有公開販售，只有附近的住民和同好才有幸知道這個私房菜，年年不忘預約。

彭中一甲子堅持，只有每年農曆春節前夕做香腸、臘肉，真是季節限定的美味！彰化縣榮民服務處長嚴俊峰拜訪，敬佩他老當益壯，尤其明年邁入百歲了，仍堅持不付所託，自行完成製作臘肉各項繁複的手續，真是不簡單!

彭中堅持傳統工法，每道工序非常講究，時節進入臘月後，開始購買溫體五花肉撒上粗鹽等配料醃漬，每天幫豬肉翻面，讓它上下鹹度一樣，3至4天後再以檜木、果皮與多種中藥煙燻、風乾，光是煙薰就4次，是道地的湖南臘肉作法，採檜木和果皮燻，味道比一般市面賣得還香。

嚴俊峰說，彭老的臘肉，肉質肥瘦適中，不容易膩，炒蒜苗很搭配，還可比照烏魚子吃法，將蘿蔔、蒜苗、臘肉薄片串在一起，一口吃下，風味迷人，做成臘肉飯、包臘肉粽也都適宜，彭中更堅持不放亞硝酸鹽和防腐劑。

限定的季節美味又飄香了！彭老的臘肉是鄉愁、記憶裡的美味，在走過戰亂大時代後，飄洋過海，傳承了新生命，更是60年意志堅持，豐富了左鄰右舍的味蕾，已經成了最傳奇、最無敵的美味了。

(中時 )