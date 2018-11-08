台南》賴清德任黃偉哲競選主委 蘇煥智轟：違行政中立

2018年11月08日 11:59 中時 鄭舲

無黨籍台南市長候選人蘇煥智今上午到行政院大門前抗議陳情，他指出，行政院長賴清德身為全國最高行政首長，竟然「自己降格」，擔任民進黨台南市長候選人黃偉哲的競選總部主委，還以錄音方式在上班時間替各地市議員與縣市長候選人宣傳助選，公然違反行政中立法，做出最糟糕示範。

蘇煥智表示，依公務人員行政中立法規定，公務人員不得兼任公職候選人競選辦事處職務，行政院長雖是政務官，亦為公務人員。而競選總部主委是競選總部最高決策主席，賴清德以行政院長之尊擔任黃偉哲競選主委，能號召中央各部會行政資源獨厚黃，顯然是「公器私用」，也是自己降格。

蘇煥智說，賴清德還在選舉期間，透過錄音方式錄製由他本人推薦的縣市長與議員候選人錄音，在各候選人選舉活動中放送，等於變相在上班時間為特定候選人助選。蘇煥智要求賴清德立即辭去黃偉哲競選總部主委，行政院也應要求各候選人競選總部，不得於上班時間播送蔡英文總統、行政院長賴清德及總統府秘書長陳菊等公職人員的錄音宣傳放送，維護行政中立。

另外，蘇煥智也向行政院遞交另一份陳情書，關於黃偉哲利用立委職權於崑陵山安樂園開發案收受400萬元對價卻獲判無罪，造成台灣廉政大潰堤，要求行政院督促檢查總長提起非常上訴，以正官箴。

蘇煥智說，黃偉哲獲判無罪，法官所持理由為「法定職權說」，認為立委接受人民陳情服務，向政府喬事關說，並非立委法定職權，所以雖然收錢但不構成貪污。此案判決與社會共同價值觀牴觸，也造成林益世案得以援引相同理由發回更審。

蘇煥智要求賴清德不得包庇收賄貪汙犯黃偉哲，也要求行政院督促法務部協同司法院建立「立法委員及民意代表，收錢向政府及公營事業及政府實質控制的準公營事業或財團法人喬事關說，均屬貪汙」的廉政原則，以符合社會期待。

(中時 )