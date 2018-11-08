女上男下沒對準 GG骨折腫如薩克斯風

豐原醫院泌尿科醫師郭嘉政說明男子「陰莖骨折」， 紫得像茄子、變形得像薩克斯風。(王文吉攝)

友善列印
中時
男子陰莖白膜破裂，造成皮下出血，腫脹如茄子般。(王文吉翻攝)
泌尿科醫師郭嘉政說明陰莖構造，激烈性姿勢可能會導致受傷。(王文吉翻攝)
男子疑採「女上男下」姿勢，方向沒控制好，導致「陰莖骨折」。（示意畫面）

「啵」 悲劇發生了！台中62歲廖姓男子日前與妻子進行魚水之歡時，疑因採「女上男下」姿勢，意外造成「陰莖骨折」。廖男深夜到衛服部豐原醫院求助，經泌尿科醫師郭嘉政會診發現患者陰莖出血腫脹，如薩克斯風形狀，緊急進行清創及白膜修補手術，術後半個月沒有影響正常功能 。

廖男上月15日深夜11許自行到豐原醫院急診室就醫，急診醫師檢查發現，患者的陰莖出血腫脹，紫得像茄子、變形得像薩克斯風，還不斷哀號喊痛，經泌尿外科醫師郭嘉政檢查發現，是因激烈的性姿勢造成受傷，導致陰莖白膜破裂，海綿體單側受傷，也就是俗稱「陰莖骨折」。

郭嘉政解釋，陰莖根部只有1個支撐點，需要承受所有的力量，如果女性伴侶施力方向沒控制好，或是雙方處於興奮狀態下用力過度，就容易出現折斷情形，嚴重的話尿道也會受傷，臨床上大多是「女上男下」姿勢造成「陰莖骨折」。

好在廖姓患者在受傷後數小時內立即就醫，緊急進行手術，將陰莖白膜重新縫合、清除血塊、修補傷口。郭嘉政說，若患者拖延診治，恐會造成併發症，如勃起障礙、陰莖變形等，廖男在術後配合「停機」1至2個月，並做相關復健運動，恢復正常功能。

(中時 )

季節限定美味！99歲湖南老兵的臘… 日系耶誕彩妝藏巧思 萬用彩盤吸…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。