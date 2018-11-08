女上男下沒對準 GG骨折腫如薩克斯風

2018年11月08日 12:07 中時 王文吉

男子陰莖白膜破裂，造成皮下出血，腫脹如茄子般。(王文吉翻攝)

泌尿科醫師郭嘉政說明陰莖構造，激烈性姿勢可能會導致受傷。(王文吉翻攝)

男子疑採「女上男下」姿勢，方向沒控制好，導致「陰莖骨折」。（示意畫面）

「啵」 悲劇發生了！台中62歲廖姓男子日前與妻子進行魚水之歡時，疑因採「女上男下」姿勢，意外造成「陰莖骨折」。廖男深夜到衛服部豐原醫院求助，經泌尿科醫師郭嘉政會診發現患者陰莖出血腫脹，如薩克斯風形狀，緊急進行清創及白膜修補手術，術後半個月沒有影響正常功能 。

廖男上月15日深夜11許自行到豐原醫院急診室就醫，急診醫師檢查發現，患者的陰莖出血腫脹，紫得像茄子、變形得像薩克斯風，還不斷哀號喊痛，經泌尿外科醫師郭嘉政檢查發現，是因激烈的性姿勢造成受傷，導致陰莖白膜破裂，海綿體單側受傷，也就是俗稱「陰莖骨折」。

郭嘉政解釋，陰莖根部只有1個支撐點，需要承受所有的力量，如果女性伴侶施力方向沒控制好，或是雙方處於興奮狀態下用力過度，就容易出現折斷情形，嚴重的話尿道也會受傷，臨床上大多是「女上男下」姿勢造成「陰莖骨折」。

好在廖姓患者在受傷後數小時內立即就醫，緊急進行手術，將陰莖白膜重新縫合、清除血塊、修補傷口。郭嘉政說，若患者拖延診治，恐會造成併發症，如勃起障礙、陰莖變形等，廖男在術後配合「停機」1至2個月，並做相關復健運動，恢復正常功能。

(中時 )