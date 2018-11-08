高雄》韓國瑜網路聲量是造假？大數據秀給你看

2018年11月08日 12:35 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

高雄市長 4 名參選人的「網路聲量」以韓國瑜最高，其次是陳其邁；至於蘇盈貴和璩美鳳則幾乎沒有討論度。（圖／取自 Quickseek）

在各大論壇平台中，韓國瑜最高，其次是陳其邁。（圖／取自 Quickseek）

韓國瑜和陳其邁網路平台討論度比較。（圖／取自 Quickseek）

年底九合一選舉進入倒數計時，國民黨候選人韓國瑜從參選時不被看好，到近期鳳山5萬陸軍大造勢，而今晚也將在旗山舉辦第二場大造勢，有媒體統計近期政治人物網路聲量，在高雄市4位候選人中，韓國瑜遙遙領先，位居第一，甚至一舉超越了素人出身的台北市長柯文哲。

據網路分析平台 《Quickseek》的「網路聲量」趨勢分析圖可見，這次高雄市長4 位參選人除韓國瑜外，還有數日前辭去立委的民進黨候選人陳其邁、無黨籍璩美鳳、前北市勞工局長、無黨籍蘇盈貴，統計自10月1日開始至11月7日為止，韓國瑜的聲量不僅在4名參選人中稱霸，甚至超越了網路聲量一直都很高的台北市長柯文哲，躍升全台第一。

從數據顯示來看，韓國瑜在這段期間的「總聲量數」為21萬6900則、單日討論度最高為1萬3722則。排名第2者為陳其邁，總則數為6萬7576則，不過最高單日討論度卻僅4千795則。由此可見，多數民眾都將目光焦點鎖定在「韓陳對決」。

有意思的是，陳其邁的聲量高點大多是「陳其邁喊吿21名網友」、「陳其邁向韓國瑜下戰帖、要求辯論」等與韓國瑜有關的新聞，甚少將焦點鎖定在自身，討論熱度更是差韓一大截；甚至連他11月3日宣布「辭立委、專心選舉」的新聞，都被當天的國民黨台南市黨部主委謝龍介上沈玉琳直播節目的討論度給掩蓋，也間接代表陳其邁在這場網路選戰打得十分辛苦。

對此，韓國瑜競選總部發言人、立委許淑華說，網路上粉絲「追星」的熱情，藍營只有當年的馬英九參選總統時出現過，她指出有許多不滿民進黨的民眾，將韓國瑜當成對抗民進黨的勇者象徵，粉絲除了藍營支持者、軍公教族群外，也擴散到年輕人，甚至從南部外溢到中部、北部。

對此，柯文哲日前也坦言，韓國瑜網路聲量比他高很多，晚上回去從49台掃到56台就知道了，現在已經都在討論高雄了。至於會不會覺得自己失寵，柯文哲表示，媒體聲量本來就是會高高低低，現階段韓國瑜最高沒有問題。

(中時電子報)