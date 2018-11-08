花蓮》魏嘉賢拜票巧遇4星級攤商 互勉提升攤商收益與文化

花蓮東大門夜市4星級「樂活名攤」主人陳賜郎（右一）、謝順泉（左二）、林上哲（左一）與市長候選人魏嘉賢（右二）暢談夜市與傳統市場發展。（范振和攝）

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花蓮市長魏嘉賢（右）爭取連任，拜票時提及改善傳統市場軟硬體設施，活化庶民經濟，刻不容緩。（范振和攝）

花蓮東大門觀光夜市排隊名攤第一家烤肉串主人陳賜郎、螃蟹王主人謝順泉、林記燒番麥主人林上哲，此次均榮獲經濟部評核4星級「樂活名攤」認證，巧遇花蓮市長候選人魏嘉賢，他們都認為，改善傳統市場與提升夜市文化，才是活絡庶民經濟的不二法門。

陳賜郎、謝順泉、林上哲等人7日晚間相約為1號縣長候選人徐榛蔚加油時，巧遇同樣是1號的市長候選人魏嘉賢，他們表示，縣市共治，票投1號徐榛蔚、魏嘉賢，一定能讓傳統市場與夜市有一流的發展。

魏嘉賢說，花蓮市光是公有零售市場就有重慶、復興、美崙、大同、中華、中山等多座，他很能認同徐榛蔚的看法，就是各市場因地制宜，改造成人文、產經兼具的特色市場，必能大大翻轉底層經濟。

他表示，未來將循序漸進改造市場，硬體基礎設施列為優先改善項下，市公所將爭取耐震評估費，提報前瞻計畫修繕市場；同時，改善排水設施，讓汙水快速消退，俾決市場異味問題；另，必須提升各市場風格，朝向精緻化發展，包含攤商工作檯、招牌等，都應重新規畫設計，讓整體視覺明亮潔淨。

魏嘉賢強調，市場環境改善的同時，攤商也應再教育，引進智慧支付模式，以期有效降低使用鈔票時產生的衛生問題，徹底翻轉市場給人髒亂黏膩的刻板印象。至於夜市部分，縣市可合作，研商多元促銷手法，設法帶動人潮及刺激消費。

(中時 )

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