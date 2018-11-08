新北》侯神探合體龍介仙 戲談綠營奧步

侯友宜、謝龍介手持布袋戲偶合體，以道地台語戲談民進黨抹黑、挑撥族群等選舉奧步。（譚宇哲攝）

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侯友宜、謝龍介手持布袋戲偶合體，以道地台語戲談民進黨抹黑、挑撥族群等選舉奧步。（譚宇哲攝）

國民黨新北市長候選人侯友宜今天上午在板橋市民總部舉辦選前十大造勢活動記者會，台南市議員謝龍介驚喜現身站台，侯手持關公布袋戲偶、謝手持秘雕布袋戲偶，以道地台語戲談民進黨抹黑、挑撥族群等選舉奧步，謝親授防治秘訣，更揚言未來會時時刻刻在侯身邊，為他防範。

記者會現場侯友宜手持關公布袋戲偶，口唸「掛印封金辭漢相，尋兄遙望遠途還。馬騎赤兔行千里，刀偃青龍出五關」，展現關公正氣，隨即向拿著秘雕布袋戲偶的謝龍介問：「我關公一身正氣，但是最怕後面一些烏魯木齊的骯髒步，你告訴我怎麼防治？」

謝龍介說，他專門在研究民進黨奧步，第一招是白布染黑，「你是合法的他就把你講成非法的」，此外還會挑撥族群，比如說侯友宜的網路支持聲量，都是來自境外甚至是中國大陸，「一頂紅色的大帽子就給你帶下去」，暗酸民進黨日前質疑韓國瑜網路聲量。

謝龍介妙語如珠補充，對手是「六初祁山拖老命」，最後使出一招「孟姜女哭倒萬里長城」，提醒侯要小心防範。

會後侯友宜受訪表示，這8個月已經有不斷的抹黑造謠，在最後關頭這段時間，他請出謝龍介來幫忙，最後的造勢、百街掃街很重要，今天關帝爺一樣往前走，謝謝秘雕來幫他防止奧步。

謝龍介則說，侯從當警察到現在就是一個正義的人，始終如一，人說「君子一言一重，小人千言無用，這個人是值得我們信任的人，做朋友值得交，擔任公就是忠肝義膽，盡忠職守，大家可以來相挺他」。

侯友宜辦公室表示，9日起率先登場的是百街拜票造勢活動，接著陸續在樹林、板橋、土城、新莊、三重、新店、永和、三峽等地造勢，23日選前之夜預計在市民總部舉辦。

(中時 )

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