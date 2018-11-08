提升我反潛作戰能力！銘傳、逢甲軍艦今成軍

2018年11月08日 12:40 中時 楊佳穎

蔡英文主持銘傳、逢甲艦成軍典禮。（楊佳穎攝）

蔡英文主持銘傳、逢甲艦成軍典禮。（楊佳穎攝）

銘傳、逢甲艦成軍典禮。（楊佳穎攝）

海軍向美國採購的兩艘原裝派里級巡防艦定名「銘傳（PFG-1112）」「逢甲（PFG－1115）」，8日正式成軍，加入海軍捍衛海疆的行列。海軍指出，兩艦具高機動性、高耐海性及低噪音等特點，艦上多項系統及武器配備與我國現役成功級軍艦通用，可共享後勤維保支援；此外，隨艦安裝的SQR-19拖曳式聲納，為美海軍現役裝備，具優越反潛性能，將有效提升我國整體反潛作戰戰力。

海軍指出，銘傳、逢甲軍艦原為美國派里級泰勒號（USS Taylor FFG-50）及蓋瑞號（USS Gary FFG-51），海軍官兵在民國105年5月赴美執行兩艦接艦任務，歷經10個月努力、克服各種困難，依期程完成各階段的工程及測試，並通過美方嚴格訓練與驗收，民國106年3月自美國啟航，同年5月返抵國門，完成後續裝備整合測試及人員訓練後成軍，隸屬146艦隊。

對於當初原本預期「熱艦」交接卻變冷艦接收，逢甲軍艦艦長孫維隆上校受訪表示，兩艦雖然經歷這樣的轉換過程，但官兵一樣在海軍政策指導下，完成各項裝備檢修，讓整個接艦期程都能如期、如預算狀況下完成任務；而兩艘船雖然在美軍已除役，但美軍有做性能提升，回到本軍後，經過美方各項訓練，特別是在特有的水下戰鬥系統、拖曳式聲納等，能確保我台海水下作戰能力。

至於兩艦艦齡都超過30歲，維修整建是否遇上困難？銘傳軍艦輪機官邱奕光上尉坦言，在維修上確實會有一定困難，但在啟航前仍必須依照技術手冊要求，達成美國海軍安全返航標準，「過程中辛苦是一定的，當時常自比是中華隊，在那裡298人必須彼此依靠，把這艘船安全從美國開回來」。

負責航行、航海業務的銘傳軍艦航海士官長丁志忠則說，回國後，基本上所有港口都是很陌生的，必須一一克服，這都靠全艦大家一起努力。

(中時 )