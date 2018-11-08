選前二度走訪花博 陳建仁大讚林佳龍

副總統陳建仁8日來到台中花博，參訪外埔園區樂農館及智農館後，直呼很感動。（陳淑娥攝）

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副總統陳建仁8日二度來到台中花博，肯定台中花博是台灣送給全世界的禮物。（陳淑娥攝）

副總統陳建仁8日二度來到台中花博，在造訪外埔園區樂農館及智農館後，除肯定林佳龍團隊的努力外，他表示，農業是台灣民生最重要的基礎，做一位農夫是一種驕傲也是一種選擇，希望更多年輕人以作為一個好的農夫為使命及期許。

副總統陳建仁在台中副市長張光瑤陪同下走訪外埔園區，陳建仁先參訪樂農館，隨後在前往智農館，最後參觀大愛環保科技人文館，副總統看到許多遊客，紛紛開心的揮手打招呼。

副市長張光瑤表示，副總統對農業很關心，所以二度遊花博，台灣的農業要永續，讓年輕人願意從農；樂農館讓民眾知道務農很有趣，將成培育人才的部分，而智農館展現農業技術，是技術研究的場域，未來這裡將化身為農創園區。

以農為樂！陳建仁指出，農業是台灣民生最重要的基礎，在樂農館看到農夫不同的行業，包括種稻、種茶、香菇以及水果，農民一生的志業就在田園裡，從一顆小種子到長大，所有的心血都有回報，這樣的投入令人感動，做為一位農夫是一種驕傲、也是一種選擇，更是一種使命，希望樂農館的展出，讓許多年輕人以作為一個好的農夫為使命及期許。

陳建仁表示，智農館把生活生態及生產結合一起，就是要世界永續一個重要的部分，林佳龍團隊以無比執行力及意志力，2300種不同種子堆成一座玉山，孕育2300萬人在台灣的生命，相當不容易，很有展出賣點及充滿智慧，台灣的農業改良或智慧農業的發展，在全世界受到大家敬重，鼓勵年輕人勇敢走入智慧農業領域。

二度走訪台中花博，是否代表幫林佳龍衝選戰？陳建仁說，有一位卓越傑出領導人帶領傑出團隊，做出與以往不一樣的情形，花博在短時間做到這麼好，不只將3個園區連結起來，聯外交通道路也做好，這樣的執行力及意志力不簡單，很多外國朋友寫信給他說，台灣真的做出一些讓東南亞驚豔的事情，林佳龍將智慧及勇氣結合，呈現美好的未來，展現台中新氣象。

(中時 )

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