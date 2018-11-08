台南》西瓜可能炸裂！最新民調 黃偉哲僅領先高思博3.2％

2018年11月08日 12:43 中時 黃世麒 朱真'楷、

記者會由國家政策研究基金會內政組召集人黃德福（中）擔任主持人，淡江大學全球政治經濟學系教授包正豪（左）、前玄奘大學傳播學院院長劉念夏（右）擔任與談人。（黃世麒攝）

民進黨在2018真的將全面性遭遇政治強震了嗎？國家政策研究基金會發布最新民調顯示，被視為「派顆西瓜都能贏」的台南市長選舉，目前雖仍由民進黨候選人黃偉哲領先，但他的支持度為29.1％，僅比國民黨候選人高思博的25.9％，多了3.2個百分點，雙方差距已在誤差範圍內，顯示綠營台南選情恐怕也已陷入緊繃狀態。

國家政策研究基金會今天針對「台南市長選舉」發布最新民調。在支持度部分，當民眾被問到如果明天就是投票日，那麼，黃偉哲獲得29.1％支持，國民黨候選人高思博為25.9％，無黨籍參選人「虧雞」林義豐為12.6％，其餘候選人蘇煥智、許忠信、陳永和合計11.6％。以上數據，顯示黃偉哲已被高思博追到只領先3.2個百分點。

在民心是否思變的調查部分，當民眾被問到「有人說，民進黨在台南已經執政20多年，應該換人或是換別的黨做做看，請問您同不同意這種說法？」有高達55.9％的台南市民表示贊同，23.6％不贊同，另有20.6％無反應。

在近期爆發的大創案的部分，當民眾被問到「根據新聞報導，民進黨候選人黃偉哲被指控收錢護航核災食品來台灣，請問您相不相信黃偉哲的個人操守是清廉不貪汙？」有28.9％表示不相信，高於相信的25.9％，但有45.3％無反應。

特別的是，針對國民黨高雄市長候選人韓國瑜在全台引發的「韓流效應」，該民調詢問民眾「請問您認為台南與高雄進行南高跨縣市合作，對促進台南的經濟發展是否有幫助？」有高達65.1％認為有幫助，13.0％認為沒有幫助，另有21.8％無反應。

此外，該民調也針對中央執政的表現，詢問民眾「整體來說，請問您對中央政府這兩年多以來的執政表現滿意不滿意？」有53.6％的過半數民眾表示不滿意，30.8％表示滿意。

面對台南市長選情的最新變化，淡江大學全球政治經濟學系教授包正豪分析，過去民進黨在台南確實是可以「躺著選」，但現在黃偉哲與高思博的差距卻只剩3.2個百分點，如果將可能的抽樣誤差納入考慮，雙方確實是幾乎平手，「選舉選到這樣，真的已經超乎我們的想像，非常意外，國民黨在台南真的沒有想像中這麼弱。」

至於為何高思博能逆勢拉近與黃偉哲的差距？包正豪指出，民調顯示出，有高達65.1％的台南人認為「南高合作」有助促進台南經濟發展、55.9％認為台南市長應該換人換黨做做看，同時有53.6％過半民眾不滿意中央執政；因此，台南市民很可能就是在對中央執政表現失望、期望換人換黨做市長、對台南經濟有更高期待的各式因素下，對民進黨以外的候選人有了期待。

包正豪直言，台南人或許不見得能立刻從藍變成綠，但從林義豐也可獲得12.6％的支持度來看，至少有愈來愈多台南讓正在往中間轉，台南的改變，從這裡就可以看得見。

前玄奘大學傳播學院院長劉念夏則指出，從民調的交叉分析可看出，大創事件不僅有鬆動中立選民的支持意向，甚至有部分泛綠選民也對黃偉哲的清廉操守有質疑，「大創案」確實是黃偉哲的隱憂。

劉念夏進一步指出，若進一步針對民調進行分析，也可推估各候選人可能的得票率，其中，黃偉哲的得票率可能落在36.1％、高思博為33.5％、林義豐為16.1％，顯示目前黃偉哲仍暫時獲得領先，但高思博確實緊追在後，未來2個禮拜的變化會非常關鍵。

發布該民調的國家政策研究基金會內政組召集人黃德福指出，綜觀此次民調可以看見3個重要現象，第一是韓流加持，高思博選情隨時可能超車；第二是中央拖累地方，地方厭倦長期執政，台南民心思變；第三是經濟選民反撲，泛綠對黃偉哲開始鬆動，投票率將成為決定選舉結果的關鍵。

黃德福說，過去民進黨真的是派顆西瓜也能贏，但現在的台南選情，如果用3句話形容，那就是「上下夾擊、寒流來襲、西瓜要被炸裂了」。

國家政策研究基金會指出，此民調是在11月3日至11月4日進行，是以訪員電話訪問配合「CATI2000電腦輔助電話訪問系統」進行調查，加權後有效樣本為705個，在95％的信心水準下，最大誤差為正負3.69個百分點。

(中時 )