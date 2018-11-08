BNK48人氣偶像色誘耍心機 大秀「撩男三秘技」

2018年11月08日 12:51 中時 潘鈺楨

泰國話題夯片《交友網戰》，描寫兩個新創團隊為爭取1億泰銖高額獎金，進而不擇手段求取勝利的商戰電影，以緊張刺激的情節，配上新穎逗趣的拍攝手法，在當地掀起熱烈好評，尤其幾位主要演員更成為話題中心。被粉絲暱稱為「Orn」的帕茜南潔吉拉裘（Patchanan Jiajirachote），就是日本女子天團「AKB48」的泰國姊妹團「BNK48」超人氣成員。她在片中飾演商業間諜，為了竊取敵軍商業機密，親自示範許多曖昧又撩人的「色誘密技」，讓粉絲直呼「凍未條」。！

帕茜南潔吉拉裘憑藉甜美可愛的外型、俐落的舞姿，以及活潑率真的個性，成為BNK48話題人物，更在單曲〈RIVER〉中站上最具代表性的C位（中央位）。這位年僅21歲的超人氣偶像，近期開始積極拓展演藝觸角，在新片《交友網戰》飾演APP研發公司的實習生。由於她的外型甜美可愛，於是被老闆派去對手公司臥底。為了順利完成任務，她只好發揮內心深處的「綠茶婊」本能，為觀眾示範一系列實用又有效的「色誘戰術」。

茜南潔吉拉裘首度演出電影，片中不但要耍心機色誘對手，更有許多超長台詞，以及情緒頗重的哭戲。她回憶：「這真是一個有趣但也艱難的挑戰。對我來說，最難的部分是背台詞和哭戲。因為我的記憶力不好，偏偏我的台詞都很長，有時候導演和演技指導會在現場修改劇本，我必須馬上記住新台詞，真的非常困難！此外，哭戲也讓我苦惱，因為要拍攝很多不同角度，同一場戲都要哭好幾次、持續哭好久，比想像中難太多了！」

這部宛如職場版《模犯生》混搭《社群網戰》，劇情描述兩個APP新創團隊負責人邦（納特奇查理飾演）和茱兒（瓦里莎拉羽飾演），一次偶然相遇，讓他們發現彼此擁有許多共同興趣，也啟發邦打造出嶄新風格的交友APP「Inviter」，讓更多網友得以認識擁有相同興趣的人。就當邦與茱兒的曖昧情愫即將展開之時，邦卻萬萬沒有想到，擁有相同內容與風格的APP「Amjoin」隨後上線，人氣與下載量甚至威脅到「Inviter」。而這個疑似抄襲的APP，竟是來自茱兒的團隊，讓邦和茱兒就此成為競爭對手…。同時，一年一度的新創團隊爭霸戰即將來臨，甚至祭出1億泰銖高額獎金。競賽期間，邦和茱兒以對手身份再度碰面；雙方為了獲取巨額獎金，都試圖派出間諜滲透到對方的研發團隊。不過千算萬算，兩人卻算不到逐漸在心中滋長的愛苗…。隨著間諜計劃逐漸失控，邦與茱兒在這場爭霸戰中誰勝誰負？在他們爭面子、奪獎金的同時，兩人的情愫也掀起更多波瀾…。電影11月16日在台上映。

(中時 )