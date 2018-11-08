大陸中小學生近視超1億人 居東亞國家前列

友善列印
旺報

大陸學生近視有低齡化現象。大陸教育部體育衛生與藝術教育司司長王登峰說，未成年人近視越來越呈低齡化趨勢，而且農村學生近視率快速上升，已開始超過城市。

大陸全國學生體質健康調研與監測結果顯示，2014年小學生、初中生、高中生、大學生的視力不良率高達45.71%、74.36%、83.28%、86.36%。估計目前全國近視中小學生超過1億，近視率排在東亞和東南亞國家前列。

大陸教育部等8部門近日聯合出台《綜合防控兒童青少年近視實施方案》，提出到2023年，力爭實現全國兒童青少年總體近視率在2018年的基礎上每年降低0.5個百分點以上；近視高發省份每年降低1個百分點以上。

武漢市中小學生視力健康管理專家委員會主任委員文歷陽教授說，近視的發生，除了極少數遺傳因素，更多和行為習慣有關。學生長時間近距離用眼，特別是電子產品濫用，是目前兒童青少年近視高發的重要原因。防控近視不可能畢其功於一役，需要全社會共同努力。

《綜合防控兒童青少年近視實施方案》強調，將兒童青少年近視防控工作、總體近視率和體質健康狀況納入政府績效考核，嚴禁地方各級人民政府片面以學生考試成績和學校升學率考核教育行政部門和學校。將視力健康納入素質教育，將兒童青少年身心健康、課業負擔等納入國家義務教育品質監測評估體系，對兒童青少年體質健康水準連續3年下降的地方政府和學校依法依規予以問責。

(旺報 )

阿里雲胡曉明：工業互聯網面臨三… 林銳任大陸公安部副部長

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。