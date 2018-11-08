大陸中小學生近視超1億人 居東亞國家前列

2018年11月08日 12:44 旺報 林永富

大陸學生近視有低齡化現象。大陸教育部體育衛生與藝術教育司司長王登峰說，未成年人近視越來越呈低齡化趨勢，而且農村學生近視率快速上升，已開始超過城市。

大陸全國學生體質健康調研與監測結果顯示，2014年小學生、初中生、高中生、大學生的視力不良率高達45.71%、74.36%、83.28%、86.36%。估計目前全國近視中小學生超過1億，近視率排在東亞和東南亞國家前列。

大陸教育部等8部門近日聯合出台《綜合防控兒童青少年近視實施方案》，提出到2023年，力爭實現全國兒童青少年總體近視率在2018年的基礎上每年降低0.5個百分點以上；近視高發省份每年降低1個百分點以上。

武漢市中小學生視力健康管理專家委員會主任委員文歷陽教授說，近視的發生，除了極少數遺傳因素，更多和行為習慣有關。學生長時間近距離用眼，特別是電子產品濫用，是目前兒童青少年近視高發的重要原因。防控近視不可能畢其功於一役，需要全社會共同努力。

《綜合防控兒童青少年近視實施方案》強調，將兒童青少年近視防控工作、總體近視率和體質健康狀況納入政府績效考核，嚴禁地方各級人民政府片面以學生考試成績和學校升學率考核教育行政部門和學校。將視力健康納入素質教育，將兒童青少年身心健康、課業負擔等納入國家義務教育品質監測評估體系，對兒童青少年體質健康水準連續3年下降的地方政府和學校依法依規予以問責。

(旺報 )