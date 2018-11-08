《全台最速報》今年最慘！台南市紫爆 發布空汙緊急通報

2018年11月08日 12:37 中時電子報 綜合報導

◎今年最慘！台南市紫爆 發布空汙緊急通報

台灣西半部空汙嚴重。繼昨天桃園以南到高雄的PM2.5整片紅通通後，今天一早7點多北北基也達到紅色警戒，有18個測站空氣品質指標陷紅害，到早上9點後暴增到23個測站，其中台南市已紫爆，環保署表示，是因東風擴散不易，以致西半部一早出現霾害，坦言今天為今年空汙最嚴重的一天。

◎選錯時間！請假拚選舉 柯掃街反應差

台北市長柯文哲今天起請假全力拚選舉，今早8點在「友柯」議員候選人陪同下，到中山區濱江市場逐攤握手拜票，不過，當地雖算是綠營色彩較濃厚，但今早人潮卻不多，攤商反應也一般，反而簇擁柯的媒體與幕僚更多。有在地議員認為，「選錯時間」到的太早，也有可能是逛市場的長輩還在為取消重陽敬老金政策生氣，才導致柯人氣不如預期。

◎驟下戰帖！侯友宜：不畏戰更不怯戰

國民黨新北市長候選人侯友宜昨公開向對手蘇貞昌下辯論戰帖，遭蘇暗酸是因民調下滑才從鬆口辯論，侯友宜今表示，他從來不拒戰、不畏戰更不怯戰，強調辯論會就是談市政，不需要流於口水，會把市政的理念跟大家報告。

◎撂人助陣！鬥毆案移送 新北地院遭包圍

位在土城區金城路上的新北地方法院從昨晚至今晨，3度發生有民眾群聚滋事，警方初步了解是昨晚在三重的一起鬥毆案件，嫌犯移送來地檢署時，雙方各派人馬到地檢署助陣，警方已將16人依違法社會秩序法請偵辦。

(中時電子報)