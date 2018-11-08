《全台最速報》今年最慘！台南市紫爆 發布空汙緊急通報

《全台最速報》今年最慘！台南市紫爆 發布空汙緊急通報

友善列印
中時電子報
綜合報導

◎今年最慘！台南市紫爆 發布空汙緊急通報

台灣西半部空汙嚴重。繼昨天桃園以南到高雄的PM2.5整片紅通通後，今天一早7點多北北基也達到紅色警戒，有18個測站空氣品質指標陷紅害，到早上9點後暴增到23個測站，其中台南市已紫爆，環保署表示，是因東風擴散不易，以致西半部一早出現霾害，坦言今天為今年空汙最嚴重的一天。

◎選錯時間！請假拚選舉 柯掃街反應差

台北市長柯文哲今天起請假全力拚選舉，今早8點在「友柯」議員候選人陪同下，到中山區濱江市場逐攤握手拜票，不過，當地雖算是綠營色彩較濃厚，但今早人潮卻不多，攤商反應也一般，反而簇擁柯的媒體與幕僚更多。有在地議員認為，「選錯時間」到的太早，也有可能是逛市場的長輩還在為取消重陽敬老金政策生氣，才導致柯人氣不如預期。

◎驟下戰帖！侯友宜：不畏戰更不怯戰

國民黨新北市長候選人侯友宜昨公開向對手蘇貞昌下辯論戰帖，遭蘇暗酸是因民調下滑才從鬆口辯論，侯友宜今表示，他從來不拒戰、不畏戰更不怯戰，強調辯論會就是談市政，不需要流於口水，會把市政的理念跟大家報告。

◎撂人助陣！鬥毆案移送 新北地院遭包圍

位在土城區金城路上的新北地方法院從昨晚至今晨，3度發生有民眾群聚滋事，警方初步了解是昨晚在三重的一起鬥毆案件，嫌犯移送來地檢署時，雙方各派人馬到地檢署助陣，警方已將16人依違法社會秩序法請偵辦。

(中時電子報)

更多精彩內容，深度新聞報導盡在《翻爆》APP！
更多新聞請看中時電子報+QRCODE

日系耶誕彩妝藏巧思 萬用彩盤吸… 生肉熟肉都不行 違規擕帶肉品入…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。