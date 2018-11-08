大陸出口版反艦彈道導彈 舉世現有防禦系統無解

2018年11月08日 12:37 中時 李文輝

陸美南海艦艇逼近，陸日韓東海爭議方興未艾，海上風雲瞬息萬變，大陸珠海航展上，中國航太科工集團推出全球首款公開出現在國際軍火市場上的反艦彈道導彈──CM-401，引人注目。大陸《環球時報》今報導，該導彈射程為290公里，採用臨近空間彈道，且能實現全程高超音速飛行，在飛行末端還能採用「俯衝天頂」攻擊。這些獨特的性能讓它備受外界關注。

據介紹，這款導彈採用臨近空間彈道，意味著它的飛行高度超過絕大部分現役防空導彈的攻擊範圍。而且它還能實現全程高超音速飛行，進一步提高了導彈的突防和生存能力。

此外，CM-401導彈在飛行末端採用「俯衝天頂」攻擊形式，由於高角度跟蹤是現役艦載防空武器系統的一塊「硬傷」和「盲區」，這使得現有的艦載防禦系統對該類導彈的攻擊基本無解。

報導指出，為滿足不同目標客戶的需求，這款導彈適應性很強，不僅可以放在岸上以車載的形式機動發射，還能將發射箱整體安裝在各種艦船上，別出心裁地改造為一款艦載反艦彈道導彈。

據報導，兩天前珠海航展開幕時，CM-401即吸引大眾目光，後來證實是航天科工集團開發、首次推出市場外銷的反艦彈道導彈型號，是一種高速反艦導彈系統，最大速度達到6馬赫，平均飛行馬赫數為4。

《環球時報》稱，CM-401在速度上力壓國外現役所有反艦戰術導彈，不僅單發突防能力強，還可使用多發導彈，通過多種飛行彈道組合增強導彈協同突防能力，讓艦載反導攔截系統防不勝防。該型導彈採用雷達導引頭進行制導，導引頭可跟蹤水面艦艇，也可使用合成孔徑雷達（SAR）方式進行對地成像，從而攻擊港口等地面設施。

報導表示，CM-401直徑跟常規的近程戰術地對地導彈接近，可以兩發安置於艦艇或8X8重型越野車，對發射平台的要求也不高，非常靈活。該型導彈的射程介於15公里至290公里，具有射程遠、威力大、突防能力強的特點。

(中時 )