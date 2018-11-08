台中》盧秀燕中山市場掃街 承諾未來當選一定全力拼經濟

2018年11月08日 12:42 中時 馮惠宜

選戰倒數計時，國民黨提名台中市長候選人盧秀燕，8日清晨在黨籍地方議員李麗華陪同下到太平區到中山市場、公有市場掃街拜票，一名88歲的阿嬤當場請託盼能恢復老人健保補助，而她也向北漂青年喊話，承諾給她機會，一定全力拼經濟，讓市民好生活。

盧秀燕8日繼續展開掃三市、接地氣的行程，馬不停蹄到中山市場及太平公有市場，她除一一請託攤商和民眾支持，攤商也熱情送上蒜頭、蘿蔔預祝她與李麗華都能高票當選。

盧秀燕也對北漂青年喊話，直指北漂青年奔波回台中投票，主要是希望為故鄉盡力，她認為北漂青年最在意的就是經濟和空污，她建議林佳龍要拉票應該把城市治理好，讓空氣變乾淨、經濟變好，讓青年可以回鄉工作，她也指出台中的薪資很低，是六都之末，台中勞工薪資竟然比高雄還低，高雄約32000元，台中約30771元，使得台中優秀的青年只能北漂、甚至外漂，也因此拼經濟、拼經濟是一個媽媽市長最在意的事。

另外，她也指出，台中的空污嚴重，台中的空氣已不是北漂青年們兒時的記憶，也讓北上奮鬥，怎麼忍心讓他們的父母留在台中呼吸髒空氣，她承諾只要給她機會，一定全力整治空污。

對此，林佳龍競選總部發言人林尚賢對盧秀燕用錯誤數字扭曲、抹黑表達遺憾，拿出數據指台中空品善成效全國第一、且人口不斷成長已躍居全台第二大城，在市府團隊的持續努力下，台中市失業率持續下降，薪資部分成長幅度名列六都第一。

(中時 )