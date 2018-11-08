反空汙遊行 環團申請被拒 市府：進行草皮養護工程

2018年11月08日 13:18 中時 陳世宗

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃醫師（中）等人，不滿市府兩度拒借市民廣場和公益路。（台灣健康空氣行動聯盟提供）

台中市政府新聞局長卓冠廷說，市民廣場正進行草皮養護工程，避免受到嚴重破壞，故無法出借廣場供遊行使用。（陳世宗翻攝）

台灣健康空氣行動聯盟發起1118台中反空汙遊行，8日聯合中部環團控訴，台中市政府和市長林佳龍打壓反空汙遊行，兩度拒借市民廣場和公益路，讓箭在弦上的遊行迄今尚無集會場地，痛批野百合世代的林佳龍從民主變獨裁。市府新聞局長卓冠廷說，市民廣場正進行草皮養護工程，避免受到嚴重破壞，故無法出借廣場供遊行使用。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃醫師說，30年前戒嚴時期的台大學生林佳龍發起在椰林大道「還我自治權遊行」，現在市長林佳龍竟扼殺民主、環保、健康，拒絕人民要求乾淨空氣的權利和集會遊行的自由。

葉光芃指出，台中反空汙遊行即將於11月18日登場，但申請集會地點卻二度遭中市府搪塞拒絕！林佳龍主政的台中市既是呼吸戒嚴的「燃煤霾都」，更是無集會遊行自由的「戒嚴城市」？ 忘卻當年「自由之愛」、「廣場之愛」、「廣場自由 使用獨立」、「還我使用權」的主張訴求，以市長獨裁意志否決反空汙遊行集會場地的申請。

環團強調，集會場地無論是否獲准，遊行勢在必行！呼籲中台灣公民11月18日踴躍站出來，下午1點在公益路市民廣場集合，一起向獨裁和空汙治理不力的政府抗議，要求逐年減少燃煤空汙，訂定無煤時間表和中火除役期程，並強調將用選票反空汙要無煤。

針對環團質疑市府不配合出借反空汙大遊行場地路權？新聞局長卓冠廷說，市府理解環團對空汙議題的關心，此次遊行主辦單位原本借用草悟道市民廣場，因爵士音樂節閉幕後正在進行市民廣場草皮養護工程，避免草地受到更嚴重破壞，無法出借廣場供遊行使用；但為讓活動順利，市府相關單位積極與活動單位協商場地細節，目前正協商中。

環團計畫邀請市長林佳龍參加反空汙大遊行，並簽署無煤中火訴求。環保局長白智榮表示，台中近四年全面推動空汙防制，PM2.5與紫爆天數均逐年下降，林市長肯定環團對空汙問題的關心；投票前一週為避免社會運動因參選者出席造勢而變調，導致喧賓奪主模糊焦點，林市長將以適當的方式表達對環保訴求的支持。

(中時 )