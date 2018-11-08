台南》暢談當選作什麼 黃偉哲想辦台南肉燥飯競賽與北部PK

民進黨台南市長候選人黃偉哲表示，若當選想辦台南肉燥飯比賽，再與北部滷肉飯冠軍PK。（程炳璋翻攝）

友善列印
中時

民進黨台南市長候選人黃偉哲日前接受網友提問，回應當選最想作的事情，他輕鬆回答是「吃飯」，隨即表示若當選希望舉辦台南肉燥飯比賽，勝出者再與北部滷肉飯冠軍PK，推廣台南美食。

黃偉哲日前輕鬆接受網路媒體直播專訪，回應主持人與網友的線上提問。大家都對他當選台南市長後的作法感到好奇。

黃偉哲首先認為台南市的大眾運輸系統需改善，在路線、班次與服務品質都要提升。過去曾有某間GPS製造商將台南評比為世界第9大塞車城市，黃偉哲認為台南市有許多古蹟與老屋，增加道路供給如同「穿著古裝改西裝」，承認府城要拓寬道路難度高。

黃偉哲以寶可夢風潮為例，提到未來市政府要用強大的溝通與執行，增加道路與停車場的供給。他並回停車空間不足的提問，表示將參考台北進行立體停車塔的設計，改善台南的停車與壅塞問題。

對當選後最想做什麼，黃偉哲半開玩笑的說：「當然是先吃飯！」但黃偉哲隨即表示，上任要做3件事，首先是讓市民有感，嚴格處理違規停車，清出道路空間，並了解道路為何總是在挖補的背後成因。

第2件是解決天坑問題，引進透地雷達車等設備偵測老舊管線。

第3件事是解決移動污染源造成的空汙問題，用補助方式，讓「髒車」替換成電動車。

對哪一項美食最能代表台南？黃偉哲回應：「應該是碗粿，其他縣市找不到像台南這麼好吃的！但未來希望台南市的肉燥飯能產生一個競賽總冠軍，然後跟北部的滷肉飯冠軍決戰。」

(中時 )

台中》盧秀燕中山市場掃街 承諾… 台北》週刊踢爆母辦餐會涉嫌買票…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。