白宮官員警告：北京不要誤判期中選舉結果

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中時
李文輝

美國期中選舉剛結束，川普總統的共和黨失去眾議院的控制，但保持對參院控制，而且席位增加。這一變化究竟會削弱還是加強川普在本月底20國峰會期間與習近平會晤時的地位呢？美國前負責亞太事務的助理國務卿、現任亞洲協會政策研究所副主席的丹尼爾．拉瑟爾說，最近白宮官員與他交談中，警告北京不要對美國的期中選舉結果作出誤判。

美國之音報導，拉瑟爾說，白宮官員告訴他，「中國人不應該把在眾院的損失誤解為顯示了川普總統的弱勢。中國政府會要一段時間才能得出結論，雖然（共和黨）期中選舉受挫，北京的地位和影響力並沒有得到提升，川普總統的立場也沒有被削弱。所以，他們最好仍然給予川普總統想要的一切。」

報導稱，克麗斯蒂·肯妮曾擔任為國務院外交政策提供戰略指導的國務院顧問。她認為期中選舉的結束讓川普總統可以更自由地處理美陸關係；她說，不要指望即將舉行的「習川會」達成類似一攬子的或具有戰略意義的交易，但她不排除峰會會就美陸貿易爭端達成一些協議。

她認為，川普總統還會以他一貫的風格，最後宣布他在「習川會」上取得了勝利。肯妮大使說：「川普總統非常依賴他建立和發展起來的個人關係。所以我認為，在這個月底即將舉行的峰會上，期中選舉結束了，他們聽到了豆農的聲音，他們對貿易問題非常關注。因此我認為，總統會想要在峰會結束時說，他達成了協議，他解決了問題，他在這個問題上向前推進了。我可能是錯的，但我認為，他非常希望在峰會後再次宣佈他贏得了一些東西，並朝前邁進了。」

報導指出，肯妮認為，其實川普的狀態已經進入了2020年大選。在亞洲，他還渴望在北韓問題上取得重大勝利，期待與北韓領導人金正恩舉行第二次峰會。

(中時 )

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