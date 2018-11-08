中市長暨市議員候選人公辦電視政見 13日起有線頻道轉播

2018年11月08日 13:15 中時 陳世宗

台中市選舉委員會為讓選民更認識各候選人政見！將舉辦市長暨市議員候選人公辦電視政見發表會，11月13至22日透過全市5家有線電視頻道(CH20)播出，每場均有手語翻譯，方便聽障人士收看。市長候選人政見發表會採辯論會方式進行，11月13日19時現場直播，並同步於YouTube影音平台網路直播，另於11月14日19時電視重播1次。

台中市第3屆市長、市議員、里長及和平區第2屆區長、區民代表選舉暨全國性公民投票將於11月24日舉行，市長選舉計有3名候選人登記參選；市議員選舉共劃分17選區(含山地及平地原住民選區)，共130名參選人完成登記，應選議員總計65名。

台中市選委會主任委員黃景茂、總幹事盧政遠、副總幹事賴鎮安及多位委員8日出席宣傳記者會。黃景茂表示，此次市長暨市議員選舉候選人公辦電視政見發表會，將於11月13至19日完成錄影，並在11月22日前於中市5家有線電視頻道(CH20)播映完畢。

市長候選人政見發表會採辯論會方式進行，程序為主持人說明辯論會規則，接著各候選人分別進行10分鐘政見申論，再由2位公正人士分別向候選人發問，每位候選人回答5分鐘，最後給各候選人5分鐘進行結論等四個步驟，將於11月13日19時現場直播，14日19時電視重播1次。

市議員候選人政見發表會，每一候選人發表政見時間為15分鐘，將於11月15日、16日、19至22日於各該選區播出1次；且每場電視政見發表會均有手語翻譯，以方便聽障人士收看。

黃景茂提醒，市民於11月24日當天上午8時至下午4時前往投票時，記得攜帶國民身分證、印章、投票通知單。因為當天全國各戶政事務所暫停受理各項戶籍登記，不受理身分證換補發、不核發臨時身分證明書，請務必提早備齊證件，順利投下神聖的一票。

黃景茂說，《公民投票法》已將投票年齡下修到18歲。為便利人民行使投票權，今年選舉及公投的投票程序採「選舉領、投，公投領、投」兩階段領票、投票方式進行，也就是先領取市長及市議員選舉票、投票完畢後，再領取公投選票、投票；而離開投票所後，不得再次進入投票所投票，請一次完成所有程序。

(中時 )