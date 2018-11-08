高雄》 「別人支持我」 韓國瑜：希望其邁也能為我高興

2018年11月08日 13:00 中時電子報 邱文秀

LIVE／韓國瑜至玉皇宮參拜

高雄市長參選人韓國瑜今馬不停蹄前往玉皇宮參拜，現場人潮多到直播訊號一度不穩。韓國瑜也回應柯一正、小野等人支持陳其邁的話題。韓國瑜說，任何人支持陳其邁他都替他高興，但希望不要支持陳時轉身踢他兩腳。並說，希望有人支持韓國瑜時，陳其邁也替他高興。「不能順我者昌逆我者亡!」現場響起一陣歡呼。

高雄市長參選人韓國瑜今前往玉皇宮參拜，現場人潮多到直播訊號一度不穩。韓國瑜受訪時表示，現在參選高雄市市長，整個南台灣要的是生活、要賺錢、要繁榮，最要排斥的就是統獨問題。

韓國瑜說，希望南台灣的天空不要再搞政治，這個時間點談統獨對高雄市民是絕對不需要的。

韓國瑜也說，我不會主動邀約包括前總統馬英九等中央大員來幫我競選。高雄市長選舉是韓國瑜+高雄市民對民進黨執政20年的投票。如果高雄市民覺得民進黨執政非常好，就支持陳其邁。如果廣大高雄市民已無法忍受現況，就投給我韓國瑜。我完全不需要中央大員來助選，就是韓國瑜+高雄市民的選舉。

對於外界猛打維多利亞學校租台糖土地問題，韓國瑜說，怪事年年有，沒有今年多。一到選舉時什麼不可思議都來，雲林維多利亞已經辦20幾年，我不選高雄市長都沒事。

他拿出蘇貞昌當行政院長批准的公文，指全台租用台糖土地都一樣，當時總統是陳水扁，憤怒問「在那個狀態下我韓國瑜怎麼可能有特權」一而再而三打擊台糖土地，好像我們在剝削國家，你去看看六十間學校誰最便宜嘛!

對於導演柯一正、小野表態支持陳其邁，韓國瑜重申，不管誰去支持陳，就算是柯文哲他媽，我都為他高興。這個是民主，但是當別人來支持韓國瑜時，希望陳其邁為我高興，你不能說「順我者昌，逆我者亡。」選舉哪有這個樣子呢?現場眾人鼓掌叫好!

(中時電子報)