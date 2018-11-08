高雄》 「別人支持我」 韓國瑜：希望其邁也能為我高興

國民黨高雄市長候選人韓國瑜(左)，民進黨高雄市長候選人陳其邁(右)。(合成圖/中時資料照)

友善列印
中時電子報
LIVE／韓國瑜至玉皇宮參拜

高雄市長參選人韓國瑜今馬不停蹄前往玉皇宮參拜，現場人潮多到直播訊號一度不穩。韓國瑜也回應柯一正、小野等人支持陳其邁的話題。韓國瑜說，任何人支持陳其邁他都替他高興，但希望不要支持陳時轉身踢他兩腳。並說，希望有人支持韓國瑜時，陳其邁也替他高興。「不能順我者昌逆我者亡!」現場響起一陣歡呼。

高雄市長參選人韓國瑜今前往玉皇宮參拜，現場人潮多到直播訊號一度不穩。韓國瑜受訪時表示，現在參選高雄市市長，整個南台灣要的是生活、要賺錢、要繁榮，最要排斥的就是統獨問題。

韓國瑜說，希望南台灣的天空不要再搞政治，這個時間點談統獨對高雄市民是絕對不需要的。

韓國瑜也說，我不會主動邀約包括前總統馬英九等中央大員來幫我競選。高雄市長選舉是韓國瑜+高雄市民對民進黨執政20年的投票。如果高雄市民覺得民進黨執政非常好，就支持陳其邁。如果廣大高雄市民已無法忍受現況，就投給我韓國瑜。我完全不需要中央大員來助選，就是韓國瑜+高雄市民的選舉。

對於外界猛打維多利亞學校租台糖土地問題，韓國瑜說，怪事年年有，沒有今年多。一到選舉時什麼不可思議都來，雲林維多利亞已經辦20幾年，我不選高雄市長都沒事。

他拿出蘇貞昌當行政院長批准的公文，指全台租用台糖土地都一樣，當時總統是陳水扁，憤怒問「在那個狀態下我韓國瑜怎麼可能有特權」一而再而三打擊台糖土地，好像我們在剝削國家，你去看看六十間學校誰最便宜嘛!

對於導演柯一正、小野表態支持陳其邁，韓國瑜重申，不管誰去支持陳，就算是柯文哲他媽，我都為他高興。這個是民主，但是當別人來支持韓國瑜時，希望陳其邁為我高興，你不能說「順我者昌，逆我者亡。」選舉哪有這個樣子呢?現場眾人鼓掌叫好!

(中時電子報)

台北》週刊踢爆母辦餐會涉嫌買票… 立冬夜 蘇貞昌、林智堅、鄭文燦…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。