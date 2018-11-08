立冬夜 蘇貞昌、林智堅、鄭文燦、林右昌同框直播進補

2018年11月08日 13:13 中時 陳育賢

7日是立冬，民進黨新北市、基隆市、桃園市、新竹市4位市長候選人蘇貞昌、林右昌、鄭文燦、林智堅昨晚特別同框直播，推出「會進補連線」限定版，與全台網友一同進補。（陳育賢翻攝）

7日是立冬，民進黨新北市、基隆市、桃園市、新竹市4位市長候選人蘇貞昌、林右昌、鄭文燦、林智堅昨晚特別同框直播，推出「會進補連線」限定版，與全台網友一同進補，喊出「做夥來補冬，鬥陣拼4冬」，用創意新招力拼倒數選戰。

爭取連任的林智堅、鄭文燦、林右昌3首長日前曾共赴新北市，與候選人蘇貞昌同台組「會做事連線」，昨天適逢立冬，北台4縣市再度聯手， 晚上9點整，推出限定版「會進補連線」，4人透過直播分割畫面一同小聚，透過網路鏡頭與網友一同進補，短短25分鐘串連新竹、桃園、新北、基隆，畫面超溫馨，網友也紛紛直呼「沒看過這種方式，太有創意！」

林智堅昨晚是在老店薑母雞進補，林智堅現場化身「小智主廚」，示範煮鍋技巧，過程更不忘偷渡施政心法，料理跟治理城市是一樣的道理，食材要新鮮，廚師要有經驗，順序、火侯都很重要。

他也笑說，新竹美食多，不只有米粉、貢丸，他推薦的這家老店薑母雞口感特殊，湯頭濃郁，大家一定要試試看。

鄭文燦則是現場大秀廚藝，在店裡現場示範進補必備的「麻油麵線」，他說，最常在宵夜時間煮麵給兒子吃，爆香、翻炒手法純熟，不到5分鐘「好爸爸料理」就出爐，他也不忘向網友報告選戰行程。

蘇貞昌是到三重最有名的薑母鴨總店，與立委高志鵬一同吃鍋，他說，每天衝衝衝要體力，一定要趁立冬進補，也趁直播強力宣傳將於周末在三峽、土城登場的「玩趣總動員」。

林右昌則端出海港海鮮「漁夫鍋」，他說，漁夫鍋對他來說充滿回憶，第1次跑選舉天氣很冷，當時知名度也不高，有次拜票來到漁港，見漁夫圍著大鐵桶煮當天最新鮮的海鮮，吃了無比溫暖，他這次即端出升級版的「萬惡漁夫鍋」，滿滿蝦魚蟹等好料，網友詢問度最高。

(中時 )